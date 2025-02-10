Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

En las últimas horas, la modelo Gabriela Tafur, preocupó en redes sociales al revelar que sufrió un accidente en su rostro en horas de la mañana cuando se disponía a iniciar su entrenamiento físico.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Gabriela Tafur en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la famosa exreina de belleza ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció en un principio mostrando cómo le quedó su cara luego de sufrir un incidente que le dejó una lesión.

“Buenos días les dice mi nuevo chichón”, escribió Tafur en la primera historia en la que solo se puede observar la zona que resultó afectada.

Más tarde, nuevamente apareció, pero esta vez mucho más arreglada y con la lesión completamente camuflada.

“Uno con maquillaje embolata todo, imagínense que esta mañana fui a entrenar y hay una camilla de pilates en el gimnasio del edificio, entonces estaba haciendo pilates y para no ponerme los zapatos otra vez porque me dio pereza, los tenía en la mano con el celular, con los audífonos, con todo”, comentó Gabriela.

De acuerdo con su testimonio de lo ocurrido, cuando intentó ingresar al lugar, calculó mal y sin querer se golpeó la cara con la puerta, que, según lo comentó, era de vidrio.

Gabriela Tafur causó preocupación tras lesión en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Gabriela Tafur y por qué generó preocupación en redes?

En medio de su relato, la también abogada y presentadora aseguró que, si se hubiera pegado “un poquito más abajo”, habría sido más grave la afectación.

Por su parte, insistió en que el maquillaje fue una gran herramienta para poder disimular bastante la herida en su frente, pues en su primera aparición era muy notorio lo sucedido, sin embargo, en la segunda, pasaba un poco más desapercibido.

¿Cómo reaccionó Esteban Santos al accidente que sufrió Gabriela Tafur?

En las historias, Gabriela también aprovechó para mostrar la reacción de Esteban Santos, quien con humor la comparó con una beluga, también conocida como ballena blanca, “Mi beluga”, le dijo.

La razón por la que Gabriela Tafur generó preocupación en redes. Foto | Paras Griffin.

Por ahora, la exitosa mujer caleña continúa enfocada en sus proyectos personales, pues así lo ha dado a conocer en su cuenta personal en donde se ha mostrado entusiasta por todo lo que está por venir.