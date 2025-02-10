Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Gabriela Tafur generó preocupación tras sufrir accidente en su rostro, ¿qué le pasó?

Gabriela Tafur sorprendió en las últimas horas al mostrar detalles de cómo quedó su cara tras sufrir incidente.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Gabriela Tafur asiste al desfile de Adam Lippes durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022.
Gabriela Tafur sufrió accidente en su rostro. Foto | Jamie McCarthy.

En las últimas horas, la modelo Gabriela Tafur, preocupó en redes sociales al revelar que sufrió un accidente en su rostro en horas de la mañana cuando se disponía a iniciar su entrenamiento físico.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el accidente que sufrió Gabriela Tafur en el rostro?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la famosa exreina de belleza ha construido una sólida comunidad de millones de seguidores, apareció en un principio mostrando cómo le quedó su cara luego de sufrir un incidente que le dejó una lesión.

Artículos relacionados

“Buenos días les dice mi nuevo chichón”, escribió Tafur en la primera historia en la que solo se puede observar la zona que resultó afectada.

Artículos relacionados

Más tarde, nuevamente apareció, pero esta vez mucho más arreglada y con la lesión completamente camuflada.

“Uno con maquillaje embolata todo, imagínense que esta mañana fui a entrenar y hay una camilla de pilates en el gimnasio del edificio, entonces estaba haciendo pilates y para no ponerme los zapatos otra vez porque me dio pereza, los tenía en la mano con el celular, con los audífonos, con todo”, comentó Gabriela.

De acuerdo con su testimonio de lo ocurrido, cuando intentó ingresar al lugar, calculó mal y sin querer se golpeó la cara con la puerta, que, según lo comentó, era de vidrio.

Gabriela Tafur Nader aparece en el escenario en el certamen Miss Universo 2019 en Tyler Perry Studios
Gabriela Tafur causó preocupación tras lesión en el rostro. Foto | Canal RCN.

¿Qué le pasó a Gabriela Tafur y por qué generó preocupación en redes?

En medio de su relato, la también abogada y presentadora aseguró que, si se hubiera pegado “un poquito más abajo”, habría sido más grave la afectación.

Por su parte, insistió en que el maquillaje fue una gran herramienta para poder disimular bastante la herida en su frente, pues en su primera aparición era muy notorio lo sucedido, sin embargo, en la segunda, pasaba un poco más desapercibido.

¿Cómo reaccionó Esteban Santos al accidente que sufrió Gabriela Tafur?

En las historias, Gabriela también aprovechó para mostrar la reacción de Esteban Santos, quien con humor la comparó con una beluga, también conocida como ballena blanca, “Mi beluga”, le dijo.

La razón por la que Gabriela Tafur generó preocupación en redes. Foto | Paras Griffin.

Por ahora, la exitosa mujer caleña continúa enfocada en sus proyectos personales, pues así lo ha dado a conocer en su cuenta personal en donde se ha mostrado entusiasta por todo lo que está por venir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King va a sus honras fúnebres. Talento nacional

Así despidieron a B-king en Medellín tras su trágica muerte en México

El mánager de B-King asistió a sus honras fúnebres y lo despidió con un emotivo mensaje que compartió en sus redes sociales.

B-King durante una entrevista que concedió a Buen día Colombia. Talento nacional

Familiares y amigos le dieron el último adiós a B-King con un sentido homenaje

En las últimas horas, familiares y amigos de B-King le dieron el último adiós en en el cementerio Campos de Paz, de la ciudad de Medellín.

Yeferson Cossio permitió que una serpiente amazónica se deslizara sobre su brazo y cuello. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio compartió el momento exacto en que una serpiente rodeó su cuello en el Amazonas

El creador de contenido Yeferson Cossio vivió un momento extremo en el Amazonas al dejarse rodear por una serpiente en un video.

Lo más superlike

Paola Rey fue recibida con aplausos y abrazos por los participantes de MasterChef Celebrity. Producciones RCN

Paola Rey, ganadora de MasterChef regresó a la cocina: "Estoy muy emocionada"

La ganadora de MasterChef Celebrity 2024, Paola Rey, regresó al set y conmovió a todos con su energía y consejos en el reto de salvación.

Nicky Jam explica su decisión de cambiar de casa disquera Nicky Jam

Nicky Jam sorprendió al recibir el título de 'Doctor honorífico' en Colombia

Falleció El Sami Influencers

Falleció reconocido influenciador costeño "El Sami" en extrañas circunstancias

Oriana Sabatini y Paulo Dybala Talento internacional

¿Qué es el síndrome de Peter Pan que sufre Oriana Sabatini en su embarazo?

Manelyk habló sobre su ruptura con Caramelo Talento internacional

Manelyk rompe el silencio tras su ruptura con Caramelo: ¿por qué decidieron contacto cero?