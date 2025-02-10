Paola Rey, ganadora de MasterChef regresó a la cocina: "Estoy muy emocionada"

La cocina más famosa de Colombia sorprendió a participantes y televidentes con una visita muy especial, la reconocida actriz Paola Rey, ganadora de la temporada pasada, regresó al set para acompañar a las celebridades en el reto de salvación.

Su presencia no pasó desapercibida, ya que fue recibida con aplausos, abrazos y alegría, la actriz, recordada no solo por su trayectoria artística sino también por su paso inolvidable en el reality, se mostró feliz de volver y de poder compartir su experiencia con los nuevos participantes de esta temporada de MasterChef Celebrity.

¿Por qué la visita de Paola Rey generó tanta emoción MasterChef Celebrity?

El regreso de Paola Rey significó mucho, pues para los participantes, fue la oportunidad de ver de cerca a alguien que logró lo que hoy ellos buscan, convertirse en MasterChef Celebrity.

La actriz vivió de primera mano los retos de la competencia, enfrentó la presión de los jurados y superó cada obstáculo con disciplina, a pesar de que al inicio no tenía conocimientos avanzados de cocina.

Esa misma disciplina fue la que la llevó a ganar en 2024, cuando se enfrentó en la gran final a Carolina Cuervo, Martina “La Peligrosa” y Vicky Berrio, un triunfo que fue aplaudido por el público, más que todo por la constancia y la valentía con las que asumió cada etapa.

¿Cómo apoyó a los participantes en el reto de salvación MasterChef Celebrity?

Durante este capítulo, Paola no llegó únicamente a saludar, y con la naturalidad que la caracteriza, se unió a los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch para compartir recomendaciones y consejos prácticos con los participantes.

Paola Rey recordó su paso por la competencia y motivó a los participantes. Foto Canal RCN

Les recordó que cada detalle cuenta, que la presentación del plato es tan importante como el sabor, y que en un reto de salvación la concentración es clave para evitar errores.

Los participantes escucharon atentos y muchos confesaron sentirse más tranquilos, pues la visita ayudó a reducir la tensión del momento y a recordar que la cocina también es un espacio de disfrute y aprendizaje.

¿Qué impacto dejó el regreso de Paola Rey en MasterChef Celebrity?

La presencia de Paola Rey reforzó el espíritu competitivo de los participantes y recordó que incluso quienes llegan sin experiencia pueden llegar lejos en un reality como MasterChef Celebrity si trabajan con constancia y se preparan durante el proceso.

Entre abrazos y aplausos, Paola Rey volvió a MasterChef Celebrity 2025 para inspirar en el reto de salvación. Foto Canal RCN

Paola, por su parte, confesó que volver la emocionó muchísimo y que fue como reencontrarse con una familia y aseguró que el aprendizaje que obtuvo en la competencia sigue acompañándola en su vida cotidiana, además de recordar que a través de su participación en MasterChef Celebrity descubrió en ella habilidades que no sabía que tenía.