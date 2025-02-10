Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nataly Umaña reaparece en redes y la comparan con Mafe Walker: "habla como la galáctica"

Nataly Umaña reapareció en Instagram y generó sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en compararla con Mafe Walker.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Nataly Umaña fue comparada con Mafe Walker
La actriz Nataly Umaña recibió varios comentarios donde le decían que era igualita a Mafe Walker. (Foto: Canal RCN)

La actriz Nataly Umaña ha vuelto acaparar las miradas en redes sociales tras aparecer en un video donde muchos de sus seguidores y algunos haters la comparan con Mafe Walker.

¿Por qué compararon a Nataly Umaña con Mafe Walker?

Recientemente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un video disfrutando de un atardecer en las playas de Cartagena.

Allí presumió su figura y dejó ver que sin duda atraviesa uno de sus mejores momentos tras su separación del actor Alejandro Estrada.

Nataly Umaña es comparada con Mafe Walker
Nataly Umaña publicó un video en sus redes sin imaginarse que la compararían con Mafe Walker. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, aunque el escenario donde se encontraba generó curiosidad, lo que más llamó la atención de algunos usuarios, es que en la publicación, la actriz empieza hablar sobre la inteligencia emocional con un tono de voz muy parecido con el que se ha caracterizado la bogotana Mafe Walker, reconocida por asegurar tener una conexión especial con los alienígenas.

Las personas con alta inteligencia emocional no consiguen odiar a nadie porque entienden por qué las personas actúan como actúan", comenzó su mensaje.

Rápidamente, el mensaje que quiso transmitir Nataly pasó a un segundo plano y empezó a recibir varios comentarios donde se burlaban de su forma de hablar y de tratar de imitar a Mafe.

¿Qué comentarios recibió Nataly Umaña luego de que la compararan con Mafe Walker?

En medio de los comentarios, varios internautas no dudaron en defender la publicación de la actriz de 39 años, señalando que es una mujer maravillosa e inspiradora.

Otros, por su parte, se vieron molestos indicando que el video se notaba actuado y libreteado y aprovecharon el momento para pedirle que fuera única y no imitará a Walker.

Hermosa y hermoso mensaje, pero no hables modo códigos galácticos", "Yo pensé que iba a hablar en idioma alienígena", y "Ay, no todo bien, hasta que comenzó hablar como la galáctica", fueron solo algunos de los mensajes que le dejaron.

Nataly Umaña es comparada con Mafe Walker
Usuarios le preguntaron a Mafe Walker qué le había hecho a Nataly Umaña. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Nataly Umaña a los comentarios donde la comparan con Mafe Walker?

Tras recibir críticas por su forma de hablar, la modelo decidió responder a varios comentarios y dejó ver que no le incomodaba ser comparada con quien compartió casa durante el reality del Canal RCN.

Asimismo, les recordó a algunos usuarios que lo realmente importante era entender su mensaje.

Incluso señaló que varios de ellos eran el vivo ejemplo de lo que quería expresar, mientras las etiquetas a Mafe Walker no paraban y muchos le preguntaban qué le había hecho a la actriz.

