Mafe Walker causó furor tras protagonizar sugerente video junto a su nuevo amor

Mafe Walker, recordada por su participación en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, causó furor en las últimas horas luego de protagonizar un sugerente baile junto a quien sería actualmente su pareja.

¿Cuál fue el inesperado momento que protagonizaron Markiller y Mafe Walker?

En medio de su reciente visita al programa Buen día Colombia del Canal RCN, Mafe y Markiller, se llevaron toda la atención, especialmente la exparticipante, quien no dudó mostrar sus “pasos prohibidos” mientras el cantante interpretaba una de sus canciones.

En la grabación, que rápidamente empezó a circular en redes sociales, se puede apreciar en un primer momento a ambos disfrutando del tema, sin embargo, segundos después, Walker tomó la iniciativa y empezó a hacer ciertos movimientos que no pasaron desapercibidos, además de quitars3 una de las prendas que llevaba puesta.

Mafe Walker y Markiller habrían confirmado romance. Foto | Canal RCN.

Lo anterior, elevó los ánimos no solo de la pareja, sino también de los conductores del programa, quienes entre aplausos y risas amenizaron el momento.

Mientras Mafe era el foco de todas las miradas, el intérprete respondió a su baile abrazándola y sujetándola de la c1ntura, pero ahí no quedó todo, pues finalmente le dio un beso en su mejilla, como una muestra de la conexión y química que existe entre ambos.

¿Markiller y Mafe Walker confirmaron su relación?

Aunque en ningún momento ninguno de los dos dio declaraciones, con este gesto, para muchos internautas sería la prueba de que existe de por medio un romance.

Así fue el sugerente baile de Mafe Walker en vivo. Foto | Canal RCN

A raíz de esta nueva expresión de cariño, vale la pena recordar que, las especulaciones sobre una relación entre ambos vienen desde hace un par semanas cuando los dos aparecieron en una piscina bastante cercanos. Sin embargo, hasta ese momento, ninguno de los dos aclaró qué tipo de vínculo tenían.

Días después, nuevamente dieron de qué hablar y alimentaron los rumores de un noviazgo, luego de que el mismo Markiller compartiera en sus historias en Instagram, un video en el que se aprecia un cuarto decorado con rosas.

"Fin de los rumores porque yo estoy donde quiero estar. Ojalá te encantó reina", dijo en ese entonces.

Por ahora, todo indica que Walker y el artista se habrían dado una nueva oportunidad en el amor, pues así lo han dejado ver en varias ocasiones, recientemente, en el matutino del Canal RCN.