¡Juntas de nuevo! Así fue el reencuentro de Valentina y Valeria tras eliminación en MasterChef Celebrity

Valentina Taguado quien actualmente demuestra su faceta como cocinera en MasterChef Celebrity 2025, sorprendió en las últimas horas al mostrar cómo fue el emotivo reencuentro con Valeria Aguilar, reciente eliminada de la competencia.

¿Cómo fue el reencuentro de Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

A través de su perfil de Instagram, en donde la reconocida locutora colombiana cuenta con miles de seguidores, apareció una vez más y en esta oportunidad en compañía de Valeria, con quien tuvo la oportunidad de reencontrarse luego salir de la cocina más importante del mundo.

En una primera historia, Taguado presumió una encantadora fotografía tipo selfie junto a su excompañera de competencia y ahora amiga, allí, ambas se mostraron emocionados de poder compartir juntas nuevamente.

“Se me arregló el día amiguitos, hoy hay pijama chisme y sepso salvaje, te amo Valeria”, fueron las palabras la actual participante de esta décima temporada del reality de cocina.

¿Cuándo se dio el reencuentro de Valentina Taguado y Valeria Aguilar?

El encuentro, que se dio en la tarde de este jueves 18 de septiembre, fue la oportunidad perfecta para que las ‘Vales’, apodo por el que las llaman, hicieran de las suyas, pues segundos más tarde, Valentina presumió un divertido video en el que ambas aparecen cantando, incluso, Aguilar causó gracia al bailar “los prohibidos”.

Valeria Aguilar y Valentina Taguado se reencontraron: así fue el momento. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Valeria Aguilar tras su reencuentro con Valentina Taguado?

Por su parte, la comediante antioqueña reposteó la primera historia de su amiga y, por supuesto, también expresó con emoción lo afortunada que se siente por este reencuentro, “la felicidad de encontrarla”, afirmó.

Así fue el reencuentro de Valentina Taguado y Valeria Aguilar. Foto | Canal RCN.

Por ahora, Taguado y Aguilar se preparan para pasar algunos días juntas, pues seguramente la visita de la paisa a la capital podría extenderse, sin embargo, ninguna de las dos ha confirmado por cuánto tiempo estarán.

Lo que sí es un hecho, es que juntas son la dupla favorita de miles de personas que fueron testigos de su complicidad, compañerito, amistad y cariño al interior de esta experiencia que les permitió coincidir y hoy en día consolidar un vínculo que traspasó las pantallas.