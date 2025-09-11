Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Esta temporada de MasterChef Celebrity ha estado llena de muchos “cachetes” de Rausch, lo que evidencia el gran nivel de competencia.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity.
La lucha por el "cachete" de Rausch está igualada entre Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila. Fotos: Canal RCN

La décima temporada de MasterChef ha estado cargada de emociones y muchos sabores. La competencia está en su recta final y lo que se avecina estará de infarto, pues está en juego el privilegio de ser el próximo MasterChef de Colombia, un trono que ya alcanzaron Piter Albeiro, Paola Rey, Carolina Acevedo, Ramiro Meneses, Carla Giraldo y Adriana Lucía.

Tras la eliminación de Patricia Grisales, son siete las celebridades que quedan en competencia y que esperan seguir sorprendiendo a los jurados con sus preparaciones, apostando, además, a ganarse el anhelado "cachete" de Jorge Rausch.

El "cachete" de Rausch ya es una marca registrada de MasterChef Celebrity y los cocineros saben que sí lo ganan, es porque hicieron las cosas bien y su sazón está al nivel de la alta cocina.

¿Cuál celebridad ha recibido más "cachetes" de Jorge Rausch en la décima temporada de MasterChef?

Pues bien, son varios los cachetes que ha “repartido” el jurado en esta séptima temporada del formato Celebrity, ¿quién será el que más los ha recibido?

La competencia está cerrada y es liderada por las mujeres, quienes, sin duda, este año han marcado el camino en la cocina más famosa del mundo.

Violeta Bergonzi y Alejandra Ávila lideran “la tabla de cachetes” al haber recibido cuatro cada una; le siguen Michelle Rouillard con 3, y Carolina Sabino y Valentina Taguado con 2.

Violeta y Alejandra han demostrado que tienen cómo llegar a la final de MasterChef Celebrity, pero el camino que les queda no es fácil y seguro tendrán que sorprender con más y nuevas preparaciones para descrestar a los jurados y, por supuesto, seguir ganando más cachetes.

Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi acumulan cuatro cachetes cada una en la actual temporada de MasterChef Celebrity.
Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi suman cuatro "cachetes" cada una en esta temporada de MasterChef Celebrity. Foto: Canal RCN

Alejandra fue una de las primeras en ganarse los elogios de los jurados. En su primera semana, se arriesgó con la preparación de una torta de mojojoy que le significó su primer cachete y muchos elogios por parte de los jurados.

¿Qué dijo Patricia Grisales sobre Valentina Taguado tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

Patricia Grisales fue la reciente eliminada de MasterChef Celebrity y al salir de la competencia habló sin filtros de varias situaciones que se han presentado en la cocina a lo largo de esta temporada.

Grisales ahondó en la tensa relación que han llevado Violeta Bergonzi y Valentina Taguado, y al dar su opinión reconoció que hay situaciones en las que le da la razón a Violeta y cree que la locutora sí ha precipitado que la relación entre ellas esté tan deteriorada.

"He venido a entender la esencia de ella (Valentina Taguado) después del programa... No tengo nada en contra de nadie, son realidades de ese momento mientras cocinábamos, pero también hay unas realidades presentes", dijo Patty Grisales en charla con Mañana Express.

Adicional, Grisales opinó de Carolina Sabino y defendió su comportamiento en la cocina. La exparticipante señaló que se vive mucha tensión y es normal que se presenten fuertes reacciones como las que en ciertos momentos ha protagonizado Sabino.

Justamente, Sabino fue quien se salvó de la eliminación, mientras que Patricia sí debió decir adiós, pero terminó dejando una gran huella entre sus excompañeros.

Valentina Taguado confesó una situación incómoda.
Patricia Grisales dio una contundente opinión sobre la actitud de Valentina Taguado en MasterChef Celebrity. (Foto Canal RCN)
