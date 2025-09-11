Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate entrará ajustando cuentas en La casa de Alofoke y Mariana Zapata ya está en su lista

Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality y va dispuesta a confrontarlos a todos.

Daniela Trejos Román Por: Daniela Trejos Román
Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality
Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality/ Archivos RCN

Melissa Gate se ha convertido en una de las mujeres más sonadas del país cafetero por su personalidad sin filtro, su icónico personaje, frases auténticas y por su emblemática participación en el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia.

Ahora, un nuevo reto viene para ella y es su participación en La casa de Alofoke, reality internacional que ya empezó y que se filma en vivo 24/7 en República Dominicana.

Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke
Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke/ Archivo RCN

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate quiere llegar "ajustando cuentas" en La casa de Alofoke?

En un reciente clip publicado por la cuenta oficial del reality, se ve a la colombiana interactuando con su 'Pandilla' (como se le conoce públicamente a su club de fans), a quienes le preguntaba por los nombres de los integrantes que han hablado mal de ella.

Los nombres no tardaron en llegar y el primer en la lista fue Vladi, a quien Melissa asegura nunca haber conocido ni escuchado sobre él, pero prometió ponerse en la tarea de investigarlo para saber qué fue lo que dijo sobre ella y sobre todo, para tener claro a quién se enfrentará tras su llegada.

Sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el de su examiga Mariana Zapata, planteada por sus seguidores. De inmediato, 'La reina de 13 países de Latinoamérica' quiso restarle importancia, demostrando que ese nombre no es familiar para ella.

"Mariana, ¿quién es Mariana? No sé quién es esa, no la conozco... ¿Mariana qué? Yo conozco muchas Marianas, Mariana González, Mariana Restrepo, Mariana Jurado...", expresó Melissa, quien rápidamente recibió la aclaración de los seguidores, quienes le confirmaron que hablaban de Mariana Zapata, a lo que ella expresó que no tenía idea quién era ella.

¿Cuándo entrará Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Todo indica que este lunes, la colombiana se vincularía al reality de convivencia, pero no lo hará sola, pues unas fotos con La Divaza advertirían que entrarán juntos al programa.

Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke
Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke/ Archivo RCN

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Camilo Trujillo

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”