Melissa Gate entrará ajustando cuentas en La casa de Alofoke y Mariana Zapata ya está en su lista

Melissa Gate se ha convertido en una de las mujeres más sonadas del país cafetero por su personalidad sin filtro, su icónico personaje, frases auténticas y por su emblemática participación en el reality de convivencia: La casa de los famosos Colombia.

Ahora, un nuevo reto viene para ella y es su participación en La casa de Alofoke, reality internacional que ya empezó y que se filma en vivo 24/7 en República Dominicana.

Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke/ Archivo RCN

¿Por qué Melissa Gate quiere llegar "ajustando cuentas" en La casa de Alofoke?

En un reciente clip publicado por la cuenta oficial del reality, se ve a la colombiana interactuando con su 'Pandilla' (como se le conoce públicamente a su club de fans), a quienes le preguntaba por los nombres de los integrantes que han hablado mal de ella.

Los nombres no tardaron en llegar y el primer en la lista fue Vladi, a quien Melissa asegura nunca haber conocido ni escuchado sobre él, pero prometió ponerse en la tarea de investigarlo para saber qué fue lo que dijo sobre ella y sobre todo, para tener claro a quién se enfrentará tras su llegada.

Sin embargo, el nombre que más llamó la atención fue el de su examiga Mariana Zapata, planteada por sus seguidores. De inmediato, 'La reina de 13 países de Latinoamérica' quiso restarle importancia, demostrando que ese nombre no es familiar para ella.

"Mariana, ¿quién es Mariana? No sé quién es esa, no la conozco... ¿Mariana qué? Yo conozco muchas Marianas, Mariana González, Mariana Restrepo, Mariana Jurado...", expresó Melissa, quien rápidamente recibió la aclaración de los seguidores, quienes le confirmaron que hablaban de Mariana Zapata, a lo que ella expresó que no tenía idea quién era ella.

¿Cuándo entrará Melissa Gate a La casa de Alofoke?

Todo indica que este lunes, la colombiana se vincularía al reality de convivencia, pero no lo hará sola, pues unas fotos con La Divaza advertirían que entrarán juntos al programa.

