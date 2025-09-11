Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carlos Feria: estremecedor video con la despedida final a su hermana: “El momento más duro de mi vida”

Carlos Feria y su familia le dieron un desgarrador adiós a su hermana e hizo llorar a más de uno con sus palabras.

Daniela Trejos Román
Carlos Feria compartió estremecedor video con la despedida final a su hermana
Carlos Feria compartió estremecedor video con la despedida final a su hermana/ Archivos Freepik

En las últimas horas, el creador de contenido, Carlos Feria, ha conmovido profundamente a sus seguidores tras compartir un video donde muestra el momento en el que le da la última despedida a su hermana, quien falleció hace pocos meses. La publicación, cargada de emoción, muestra la intimidad de un duelo que, según dijo, ha sido “el momento más duro de mi vida”.

En el video, se observa a Carlos junto a su mamá y familiares, mientras lanzan las cenizas de su hermana al agua como un último gesto de amor y despedida. El video no solo evidencia la tristeza del momento, sino también el profundo vínculo que existía entre ambos.

Carlos Feria compartió estremecedor video con la despedida final a su hermana

En el video, tanto Carlos como su familia rinden un homenaje a su hermana. Precisamente, Karen Feria, también quiso sumarse al sentimiento de Carlos y expresó que para ella, este también es el momento más difícil de su vida, pero a la vez, el que más aprendizajes le está dejando.

"El peor momento de mi vida, pero el más hermoso; aprendí a vivir en Espíritu, aprendí que nada en este mundo es duradero, solo el amor de Dios y aprendí a depender de él. Hermanito, te amo con todo mi corazón y aunque tengamos días duros también tenemos la certeza que Jesús nos ayuda y nos acompaña siempre"

Tras la publicación, miles de usuarios reaccionaron con mensajes de solidaridad, respeto y cariño. Muchos compartieron mensajes de fortaleza y acompañamiento, recordándole a Carlos que no está solo en este proceso.

¿Quién era la hermana fallecida de Carlos Feria?

Nataly Johana Feria Guzmán, quien estaba hospitalizada tras presenciar afecciones de salud, fue enfermera y según su familia, siempre dispuesta a ayudar a los demás.

Hasta la fecha, la familia ha mantenido en reserva absoluta la causa de su fallecimiento, pero sí han compartido algunos detalles del proceso tan difícil que han vivido. Sin embargo, como se puede apreciar en sus publicaciones de redes sociales, también han dejado claro que la partida de Nataly ha sido una lección para todos, para unirse como familia y valorar el presente.

