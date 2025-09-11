Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de B-King compartió desgarradora fotografía con la que recordó al cantante

La madre de B-King conmovió a sus seguidores al compartir una desgarradora fotografía con la que recordó al difunto cantante.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La foto más dolorosa: mamá de B-King recordó al artista con emotivo mensaje
Mamá de B-King conmueve con la fotografía con la que recordó al cantante. (Foto Canal RCN).

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, conmovió recientemente a sus cientos de seguidores al compartir una desgarradora fotografía con la que lo recordó a casi dos meses de su muerte.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la fotografía con la que la madre de B-King lo recordó?

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Adriana Salazar compartió en sus historias una emotiva fotografía que generó diferentes reacciones entre los internautas. La mujer, quien aún permanecería en territorio colombiano, habría visitado recientemente la tumba de su hijo.

La familia de B-King sorprendió con un noble gesto para mantener vivo su legado
La conmovedora iniciativa con la que la familia de B-King quiere mantenerlo presente. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

En la instantánea se puede observar a Adriana sentada junto a la tumba de B-King, decorada con flores blancas, amarillas y rojas que forman un hermoso arreglo. En la imagen aparece conmovida mientras toca las flores, acompañada del mensaje: “Hijo de mi vida entera”.

Asimismo, la madre de B-King acompañó la fotografía con la canción Te amaré toda la vida, del artista Javier Solís, haciendo la escena aún más nostálgica y triste para sus seguidores.

¿Cómo falleció B-King?

Vale la pena destacar que B-King fue hallado sin vida en territorio mexicano siete días después de que su mánager lo reportara ante las autoridades como desaparecido. El artista había viajado al país azteca para realizar una presentación en vivo junto a Regio Clown, quien también corrió con la misma suerte.

Artículos relacionados

Actualmente, los restos de B-King descansan en su natal Medellín, donde familiares y amigos cercanos le dieron una despedida digna.

A raíz de su trágico final, tanto su madre como su hermana, Stefanía Agudelo, decidieron crear una fundación en su honor con el propósito de ayudar a los animales en situación de calle, pues B-King era un fiel amante de los perritos.

Mamá de B-King revela un desgarrador mensaje
Madre de B-King revela la nostalgia que está atravesando por su hijo. (Foto: Canal RCN)

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y decidimos hacer una fundación que se llama Vida Eterna. La idea es ayudar a los perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, comentó su hermana en su momento.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón reacciona a la fecha en la que Epa Colombia saldría de la cárcel: "Ojalá sea verdad"

Yina Calderón se enteró en el reality de República Dominicana acerca del día en el que Epa Colombia quedaría en libertad.

Mamá de Epa Colombia Epa Colombia

Mamá de Epa Colombia reveló esperanzador mensaje: "muy pronto estarás nuevamente"

La madre de Epa Colombia aumentó la ilusión de que la influenciadora podría quedar pronto en libertad.

Ornella Sierra revive el icónico baile navideño de ‘Chicas pesadas’ Ornella Sierra

Ornella causa sensación al recrear icónico baile de Navidad de Lindsay Lohan en 'Chicas pesadas'

Ornella Sierra sorprendió a sus seguidores al revivir el famoso baile navideño de Chicas pesadas.

Lo más superlike

La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Una de estas mujeres podría ser habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ¿quiénes son?

La casa de los famosos Colombia sigue revelando los perfiles de las personas que anhelan ser parte del reality del Canal RCN.

Giovanny Ayala en crisis económica Giovanny Ayala

¿Giovanny Ayala está en crisis económica?: "estoy sin plata"

Fallece famoso actor, Nabil Shaban tras padecer extraña enfermedad llamada huesos de cristal Talento internacional

Muere famoso actor a los 72 años por la rara enfermedad de 'huesos de cristal'

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”