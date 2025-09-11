Mamá de B-King compartió desgarradora fotografía con la que recordó al cantante

Adriana Salazar, madre de Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, conmovió recientemente a sus cientos de seguidores al compartir una desgarradora fotografía con la que lo recordó a casi dos meses de su muerte.

¿Cuál fue la fotografía con la que la madre de B-King lo recordó?

Haciendo uso de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Adriana Salazar compartió en sus historias una emotiva fotografía que generó diferentes reacciones entre los internautas. La mujer, quien aún permanecería en territorio colombiano, habría visitado recientemente la tumba de su hijo.

La conmovedora iniciativa con la que la familia de B-King quiere mantenerlo presente. (Foto AFP: Jaime Saldarriaga).

En la instantánea se puede observar a Adriana sentada junto a la tumba de B-King, decorada con flores blancas, amarillas y rojas que forman un hermoso arreglo. En la imagen aparece conmovida mientras toca las flores, acompañada del mensaje: “Hijo de mi vida entera”.

Asimismo, la madre de B-King acompañó la fotografía con la canción Te amaré toda la vida, del artista Javier Solís, haciendo la escena aún más nostálgica y triste para sus seguidores.

¿Cómo falleció B-King?

Vale la pena destacar que B-King fue hallado sin vida en territorio mexicano siete días después de que su mánager lo reportara ante las autoridades como desaparecido. El artista había viajado al país azteca para realizar una presentación en vivo junto a Regio Clown, quien también corrió con la misma suerte.

Actualmente, los restos de B-King descansan en su natal Medellín, donde familiares y amigos cercanos le dieron una despedida digna.

A raíz de su trágico final, tanto su madre como su hermana, Stefanía Agudelo, decidieron crear una fundación en su honor con el propósito de ayudar a los animales en situación de calle, pues B-King era un fiel amante de los perritos.

Madre de B-King revela la nostalgia que está atravesando por su hijo. (Foto: Canal RCN)

“A mi hermano lo caracterizaba mucho su bondad, y decidimos hacer una fundación que se llama Vida Eterna. La idea es ayudar a los perritos en la calle y, ojalá, más adelante poder hacer algo más grande en nombre de mi hermano”, comentó su hermana en su momento.