Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Desde el camino hacia el Estadio el Campin ya era evidente que no se trataba de un evento cualquiera: los alrededores estaban llenos de personas vestidas con sombreros, botas y camisas vaqueras, lo que reflejaba la expectativa por uno de los conciertos más grandes del año.

Al llegar, supe que el estadio recibiría a más de 39 mil asistentes, todos reunidos para presenciar el Boca Chueca Tour 2025 de Carín León en Bogotá, incluso antes de que cayera la noche completamente.

Lo primero que llamó mi atención fue la organización del evento. Los accesos estaban claramente señalizados, había puntos de control de seguridad en cada entrada y personal logístico guiaba a los asistentes hacia las diferentes localidades del estadio.

Carín León. Foto AFP

¿Cómo fue el concierto de Carín León en Bogotá?

Dentro del estadio, el escenario ya estaba iluminado parcialmente, revelando detalles técnicos impresionantes: una estructura de varios niveles, pantallas gigantes con resolución 4K, luces móviles y equipos de sonido distribuidos estratégicamente para garantizar que la música se escuchara con claridad en todos los sectores.

Artículos relacionados Talento internacional Carín León y Kacey Musgraves presentan Lost in Translation

Faltaban todavía algunos minutos para el inicio, pero las graderías ya lucían casi llenas, y desde mi ubicación se veía un mar de luces de celulares y banderas ondeando entre la multitud.

¿Quiénes fueron los invitados en el concierto de Carín León en Bogotá?

Carín León, reconocido por temas como Primera cita, Según quién, Me La Aventé, El Tóxico junto a Grupo Firme, y otros himnos del regional mexicano, no solo presentó su repertorio completo, sino que lo acompañó con invitados de lujo.

Sobre el escenario aparecieron Silvestre Dangond, quien sorprendió al estadio con su energía vallenata; Kany García, con quien interpretó una emotiva versión de Te lo agradezco; y su compatriota Carlos Rivera, que se unió mientras también se encontraba de gira en Colombia presentando su más reciente EP, Vida.

Silvestre Dangond (Foto: AFP)

Artículos relacionados Talento internacional Carlos Rivera presenta Almas, un canto al amor que nunca termina

Carín León en Bogotá ofreció un inolvidable concierto, con un sonido impecable, una puesta en escena cuidadosamente diseñada y una energía que se sentía en cada rincón del estadio.

Kany García Foto AFP

Era su primera vez en el Estadio Nemesio Camacho El Campín y no defraudó: interpretó sus mayores éxitos y due una noche que combinó emoción, excelente producción y un público entregado de principio a fin.