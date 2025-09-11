La Toxi Costeña reaccionó a la sanción de Yina Calderón en La mansión de Luinny: “se lo buscó”

En las últimas horas la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón se volvió tendencia en las redes tras atacar a Piry, una de sus compañeras en La mansión de Luinny que le jugó pesada broma que casi la deja “ciega”. A raíz de su sanción, La Toxi Costeña decidió pronunciarse al respecto.

¿Cuál fue la sanción que recibió Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Vale la pena destacar que una vez Piry confesó abiertamente que había sido ella quien había puesto harina en el secador de Yina Calderón como parte de su venganza, la polémica mujer se lanzó en su contra tras lanzarla a la piscina de la mansión ocasionando caos y pánico entre los presentes.

Algunos usuarios quieren que se aplique la sanción máxima contra Yina Calderón/ Archivo RCN

Aunque la escena fue bastante polémica, Yina Calderón pasó de ser expulsada a recibir una segunda oportunidad al lograr permanecer en el reality dominicano, pero perdiendo la mitad de los puntos que había conseguido hasta el momento para mantenerse en una buena posición en la tabla de la semana.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la sanción que recibió Yina Calderón en La mansión de Luinny?

Tras enterarse de toda esta inesperada polémica que continúa dando de qué hablar en las redes sociales, La Toxi Costeña comentó que Yina Calderón era una de las personalidades que más raiting generaba en La mansión de Luinny y que no entendía cómo habrían tomado la decisión de expulsarla del programa tras haber sido víctima de una pesada broma que detonó su polémica reacción.

"Yina nos ha dado risas, no has regalado bailes, nos ha regalado conflictos, nos ha regalado golpe de borde interno en piscina, cuellos ortopédicos. Esa Piry se lo buscó, entró toda alzada y Yina la cogió y boom. Así que ella ni merece sanción, ni merece que la expulsen ni nada por el estilo"

Así mismo, pidió a sus seguidores que apoyaran a la influenciadora para que lograra recuperar su posición en la tabla y no quedar en riesgo de eliminación, pues de ser así, La mansión de Luinny no sería la misma.