Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia.
Camilo Trujillo provocó risas en sus seguidores con su reciente baile. Foto: Canal RCN

Camilo Trujillo hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y logró captar la atención del público por su carisma, sensatez y gran amistad que forjó junto a Emiro Navarro.

Artículos relacionados

Camilo terminó metiéndose en el Top 10 e hizo parte de Los Lavaplatos, un equipo que estuvo conformado por José Rodríguez, La Liendra, Mateo Varela y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas.

Trujillo fue destacándose semana a semana, y se fue ganando el cariño del público, prueba de eso es que muchas veces se salvó gracias a los votos del público.

¿Cuál fue el baile de Camilo Trujillo en redes sociales que provocó muchas risas?

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, Camilo recibió nuevas ofertas de trabajo y también impulsó mucho más su nombre en redes sociales.

En Instagram ya superó los 600 mil seguidores y fue allí donde compartió un video que desató risas y distintas reacciones entre sus seguidores. Se trata de un baile un poco extraño, pero que generó carcajadas.

El curioso baile de Camilo Trujillo desató risas y buenos comentarios.
Camilo Trujillo sumó elogios y risas con su extraño baile. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

“Baile sito charro de domingo. No se rían”, escribió Camilo junto al video que no tardó en ser comentario por los internautas.

“Cami empezaste con los pasos prohibidos”, “estás precioso”, “Camilo dándola toda”, “qué bonito baila Camilo”, “todo tierno, mi amor”, “Camilo, pero necesito el látigo”

¿Quién es la nueva novia de Camilo Trujillo y cómo reaccionó Emiro Navarro?

Camilo Trujillo está de nuevo en las mieles del amor. El actor presentó hace algunas semanas en redes sociales a su novia, Daniela Lerc.

Daniela y Camilo ya se han mostrado juntos en redes, de hecho, recientemente la pareja compartió un romántico video de un viaje que hicieron.

Daniela Lerc suma 30 mil seguidores en Instagram y es CEO de profesión. En su cuenta personal muestra su día a día, sus rutinas de ejercicio y de paso presume su espectacular figura.

La relación de la pareja lleva poco tiempo, pero no han dudado en presumir su amor y disfrutar cada momento que comparten juntos.

Tras confirmarse este nuevo noviazgo, Emiro Navarro fue consultado por el tema en ‘Buen Día, Colombia’ de RCN. En La casa de los famosos, Emiro intentó algo más que una amistad con Camilo, pero finalmente no trascendió nada, ya que el actor aseguró que no le gustan los hombres.

“Le deseamos bendiciones en su nueva relación. Está ennoviado”, expresó entre risas el creador de contenido, quien dejó más que claro que considera a Camilo como un gran amigo.

Emiro Navarro
Emiro Navarro le deseó lo mejor a Camilo Trujillo en su nueva relación amorosa. | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

Emiro quedó cerca de pasar a la final del reality; terminó en tercer lugar por detrás de Melissa Gate y Altafulla. Emiro aprovechó su momento en La casa; fue de los más destacados creando contenido y se convirtió en el “rey” de la cocina, creando su propia sección y una pegajosa canción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality Melissa Gate

Melissa Gate entrará ajustando cuentas en La casa de Alofoke y Mariana Zapata ya está en su lista

Melissa Gate ya tiene claro quiénes han hablado de ella en el reality y va dispuesta a confrontarlos a todos.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”