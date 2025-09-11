Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y logró captar la atención del público por su carisma, sensatez y gran amistad que forjó junto a Emiro Navarro.

Camilo terminó metiéndose en el Top 10 e hizo parte de Los Lavaplatos, un equipo que estuvo conformado por José Rodríguez, La Liendra, Mateo Varela y Luis Fernando ‘El Negro’ Salas.

Trujillo fue destacándose semana a semana, y se fue ganando el cariño del público, prueba de eso es que muchas veces se salvó gracias a los votos del público.

¿Cuál fue el baile de Camilo Trujillo en redes sociales que provocó muchas risas?

Tras el final de La casa de los famosos Colombia, Camilo recibió nuevas ofertas de trabajo y también impulsó mucho más su nombre en redes sociales.

En Instagram ya superó los 600 mil seguidores y fue allí donde compartió un video que desató risas y distintas reacciones entre sus seguidores. Se trata de un baile un poco extraño, pero que generó carcajadas.

Camilo Trujillo sumó elogios y risas con su extraño baile. Foto: Canal RCN

“Baile sito charro de domingo. No se rían”, escribió Camilo junto al video que no tardó en ser comentario por los internautas.

“Cami empezaste con los pasos prohibidos”, “estás precioso”, “Camilo dándola toda”, “qué bonito baila Camilo”, “todo tierno, mi amor”, “Camilo, pero necesito el látigo”

¿Quién es la nueva novia de Camilo Trujillo y cómo reaccionó Emiro Navarro?

Camilo Trujillo está de nuevo en las mieles del amor. El actor presentó hace algunas semanas en redes sociales a su novia, Daniela Lerc.

Daniela y Camilo ya se han mostrado juntos en redes, de hecho, recientemente la pareja compartió un romántico video de un viaje que hicieron.

Daniela Lerc suma 30 mil seguidores en Instagram y es CEO de profesión. En su cuenta personal muestra su día a día, sus rutinas de ejercicio y de paso presume su espectacular figura.

La relación de la pareja lleva poco tiempo, pero no han dudado en presumir su amor y disfrutar cada momento que comparten juntos.

Tras confirmarse este nuevo noviazgo, Emiro Navarro fue consultado por el tema en ‘Buen Día, Colombia’ de RCN. En La casa de los famosos, Emiro intentó algo más que una amistad con Camilo, pero finalmente no trascendió nada, ya que el actor aseguró que no le gustan los hombres.

“Le deseamos bendiciones en su nueva relación. Está ennoviado”, expresó entre risas el creador de contenido, quien dejó más que claro que considera a Camilo como un gran amigo.

Emiro Navarro le deseó lo mejor a Camilo Trujillo en su nueva relación amorosa. | Foto del Canal RCN.

Emiro quedó cerca de pasar a la final del reality; terminó en tercer lugar por detrás de Melissa Gate y Altafulla. Emiro aprovechó su momento en La casa; fue de los más destacados creando contenido y se convirtió en el “rey” de la cocina, creando su propia sección y una pegajosa canción.