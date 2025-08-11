Camilo Trujillo compartió romántico video con su novia y muchos le recordaron a Emiro Navarro

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Camilo Trujillo, sigue apoderándose de las tendencias en el país cafetero luego de confirmar su noviazgo con Daniela Lerc, hace varias semanas, desde entonces, no han parado de presumir su amor y los constantes planes que disfrutan en pareja.

Como muestra de ello está el más reciente post que compartió la pareja en colaboración en sus cuentas oficiales de Instagram, donde derrocharon amor en el marco de lo que parecen ser sus vacaciones a la playa.

Camilo Trujillo compartió romántico video con su pareja y muchos le recordaron a Emiro Navarro

En la publicación nativa del actor, se observa en el aeropuerto con Daniela, quien en una dinámica en tendencia de las redes sociales, lo invita a saltar con ella, para transicionar con su llegada a la playa. En inicio, Camilo se negaba a hacerlo, pero ella rápidamente pudo convencerlo.

Como era de suponerse, la segunda parte del video fue la más tierna, pues ambos demostraron su emoción al llegar a su destino con tiernos besos, abrazos y gestos que enternecieron a sus miles de seguidores en las plataformas digitales.

"Un viaje inolvidable con mi persona favorita.Gracias por ser tan especial", expresó Camilo, dejando claro que sus sentimientos por Daniela están más intensos que nunca.

¿Por qué fanáticos recordaron a Emiro Navarro tras romántico video de Camilo Trujillo?

Fue cuestión de minutos para que la publicación de la pareja se hiciera viral y despertara múltiples reacciones en redes sociales que, en su mayoría, elogiaban su relación, pero también recordaron con insistencia a Emiro Navarro.

Recordemos que durante el reality de convivencia, Emiro presumió y bromeó públicamente con sus sentimientos hacia Camilo, por lo que muchos seguidores comentaban que el influencer no estaba pasándola nada bien al ver la nueva relación de Camilo, incluso, le decían que pensara en "La Niña" (como se refieren de cariño al creador de contenido).

Vale aclarar, que ambos han dejado claro que su amistad no solo hizo parte del programa y siempre que tienen la oportunidad, dejan claro el afecto y admiración que tienen por el otro.