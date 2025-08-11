Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Vicky Berrío sufrió un accidente durante una broma a su prometido que terminó mal

Vicky Berrío intentó hacer una broma, pero todo se salió de control y terminó sufriendo un accidente que dejó a sus fans preocupados.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué salió tan mal en la broma de Vicky Berrio a su prometido que acabó en accidente?
La broma de amor que terminó en susto: Vicky Berrio sufrió un accidente inesperado. (Foto Canal RCN).

Vicky Berrío, reconocida humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, preocupó a sus seguidores al compartir por medio de sus redes sociales el resultado de una broma a su prometido que salió muy mal.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la broma que Vicky Berrío quiso jugarle a su prometido?

En redes sociales se ha popularizado un trend entre parejas en el que las mujeres le juegan una pesada broma a novios que consiste en ponerlos a grabar un video con sus dos manos para que no puedan reaccionar ante sus acciones.

La influenciadora Vicky Berrio resultó herida mientras realizaba una broma a su prometido
La broma que se salió de control: Vicky Berrio preocupó a todos tras sufrir un accidente. (Foto Canal RCN).

Tras la popularidad de esta broma, Vicky Berrío quiso replicarla con su prometido, pero al momento de ejecutarla, aunque sí logró el resultado esperado, un tropiezo hizo que todo pasara a un segundo plano.

Artículos relacionados

Pues al intentar huir del lugar, Berrío se tropezó y cayó sobre una estructura de madera que dejó completamente destruida, y varias lesiones en su cuerpo, especialmente en su pecho y brazos. Todo esto quedó grabado en video, pues el prometido de la comediante nunca dejó de grabar.

"Casi me m4t0, estoy muy pesada”, expresó Vicky.

Aunque las lesiones de Vicky si fueron un tanto fuertes, la pareja decidió abarcar la situación con total humor y reírse del momento, a tal punto de hacer bromas al respecto.

¿Cómo se encuentra actualmente Vicky Berrío tras la pesada broma que no salió bien?

En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío compartió algunas de las lesiones que había sufrido, entre esas un par de moretones en el pecho y otros en su codo, pues abría caído de frente.

Una broma a su prometido terminó en accidente: así fue lo que vivió Vicky Berrio
Así fue el accidente que sufrió Vicky Berrio en medio de una broma que salió mal. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, esta parece no haber sido fuertes, debido a que no se evidenciaron rapones o fracturas en su cuerpo.

Lo cierto es que la situación sin duda alguna generó reacciones entre los seguidores de la mujer que aunque se encontraban preocupados por su estado, no pudieron evitar manifestar que la situación les había causado gracia.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo