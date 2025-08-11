Vicky Berrío sufrió un accidente durante una broma a su prometido que terminó mal

Vicky Berrío, reconocida humorista y exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, preocupó a sus seguidores al compartir por medio de sus redes sociales el resultado de una broma a su prometido que salió muy mal.

¿Cuál fue la broma que Vicky Berrío quiso jugarle a su prometido?

En redes sociales se ha popularizado un trend entre parejas en el que las mujeres le juegan una pesada broma a novios que consiste en ponerlos a grabar un video con sus dos manos para que no puedan reaccionar ante sus acciones.

La broma que se salió de control: Vicky Berrio preocupó a todos tras sufrir un accidente. (Foto Canal RCN).

Tras la popularidad de esta broma, Vicky Berrío quiso replicarla con su prometido, pero al momento de ejecutarla, aunque sí logró el resultado esperado, un tropiezo hizo que todo pasara a un segundo plano.

Pues al intentar huir del lugar, Berrío se tropezó y cayó sobre una estructura de madera que dejó completamente destruida, y varias lesiones en su cuerpo, especialmente en su pecho y brazos. Todo esto quedó grabado en video, pues el prometido de la comediante nunca dejó de grabar.

"Casi me m4t0, estoy muy pesada”, expresó Vicky.

Aunque las lesiones de Vicky si fueron un tanto fuertes, la pareja decidió abarcar la situación con total humor y reírse del momento, a tal punto de hacer bromas al respecto.

¿Cómo se encuentra actualmente Vicky Berrío tras la pesada broma que no salió bien?

En el video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Vicky Berrío compartió algunas de las lesiones que había sufrido, entre esas un par de moretones en el pecho y otros en su codo, pues abría caído de frente.

Así fue el accidente que sufrió Vicky Berrio en medio de una broma que salió mal. (Foto Canal RCN).

Sin embargo, esta parece no haber sido fuertes, debido a que no se evidenciaron rapones o fracturas en su cuerpo.

Lo cierto es que la situación sin duda alguna generó reacciones entre los seguidores de la mujer que aunque se encontraban preocupados por su estado, no pudieron evitar manifestar que la situación les había causado gracia.