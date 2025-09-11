Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

L

a entrada de Melissa Gate, a La casa de Alofoke ya está dando bastante de qué hablar, no solo entre los fanáticos, sino también entre los participantes que se encuentran actualmente en la casa en República Dominicana.

Sin embargo, uno de los momentos más mencionados por los internautas es sobre el reencuentro entre Mariana Zapata y Melissa Gate, quienes en su momento fueron grandes amigas, pero ahora ya no tienen una buena relación, a raíz de una serie de tiraderas que se hicieron en redes sociales, donde se tildaron de falsas y convenientes.

Mariana revela que perdió 30 mil seguidores por apoyar a Melissa Gate/ Archivo RCN

Mariana Zapata revela por qué se dejó de hablar con Melissa Gate

Previo a su entrada, Mariana se reúne con algunos de sus compañeros en el reality de convivencia para dejarles claro por qué surgió su enemistad con 'La reina de 13 países de Latinoamérica'. Reveló que cuando supuestamente eran grandes amigas, Melissa le ocultó mucha información sobre su pasado con Karina García, Sofía, Avendaño y otras situaciones que en el pasado la involucraban directamente a ella. Hoy, lee esto como una gran 'red flag' en una amistad al ocultarse información tan importante.

Tras lo anterior, la creadora de contenido explicó que el tiempo le dio la razón y que descubrió que Melissa no era la persona que ella pensaba, y que incluso fue ingrata al olvidar quién había sido la única que le había apoyado previo a su entrada a la casa de los famosos Colombia, aún, cuando eso le representó a ella perder más de 30 mil seguidores.

Mariana Zapata NO quiere irse de La casa de Alofoke para encontrarse cara a cara con Melissa Gate

Las palabras de Mariana no quedaron en lo anterior, y en una conversación con el anfitrión del programa, le dejó claro que le gustaría estar unos días más dentro del formato para poder verse cara a cara con su ex amiga. Aunque no reveló detalles de qué pretendía con ese encuentro, sí dejó las expectativas muy altas en los seguidores sobre lo que podría ocurrir.

Vlado y Mariana Zapata serán confrontados por Melissa Gate en La casa de Alofoke/ Archivo RCN