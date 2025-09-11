La Piry intercedió para que no expulsaran a Yina de 'La mansión de Luinny': "Me las tiene que pagar"

La situación en La mansión de Luinny dio un giro inesperado. Cuando parecía que el conflicto entre Yina Calderón y La Piry llegaría a su punto máximo, la dominicana sorprendió a todos con una postura que nadie vio venir.

Luego del momento de tensión, el anfitrión del reality anunció la expulsión inmediata de la colombiana, argumentando que la convivencia debía mantenerse en equilibrio. Sin embargo, fue precisamente La Piry (quien resultó directamente involucrada en la situación) la primera en intervenir para pedir que Yina se quedara.

La Piry quiere ajustar cuentas con Yina Calderón e intercede para que NO la expulsen/ Archivo RCN

¿Cuáles fueron los argumentos de La Piry para pedir que no expulsaran a Yina Calderón de La mansión de Luinny?

En medio de la decisión, la dominicana intercedió por Yina, asegurando que bajo ninguna circunstancia quisiera que saliera tan tranquila del programa después de lo que hizo, pues aseguró que aunque ahora estaba tranquila buscando reponerse de lo que pasó, quiere cobrarse lo sucedido.

"No la saquen, aquí en la mansión, de ahora en adelante, ella tiene que pagarme lo que ella me hizo hoy. NO estoy de acuerdo que la saquen. No la saquen, mi amor, tranquilo, ella no me hizo nada, esta noche yo la voy a pasar tranquila, en paz, pero no la saquen", expresó La Piry, dejando sorprendido a Luinny y a sus compañeros, quienes creían que Yina estaba a punto de abandonar el reality.

Con esta decisión, La Piry dejó claro que no busca victimizaciones ni medidas que rompan la dinámica del reality. Prefiere tener a Yina dentro y ajustar cuentas por lo sucedido.

¿Qué decisión tomó Luinny tras la petición de La Piry para que no expulsaran a Yina Calderón?

Pese a tener una decisión tomada, Luinny tuvo que contemplar la petición de La Piry, ya que fue la principalmente afectada. Tras conocer su postura, anuló su ejemplar sanción contra la colombiana, pero dejó un precedente sentado de que no permitiría que se repitiera una acción de ese tipo.

Yina, por su parte, debía pedir una disculpa pública si quería continuar en el formato y aunque no estaba muy de acuerdo en hacerlo, accedió a la condición, pero también dejó claro que ella respondió a una provocación previa.

Luinny accede a la petición de La Piry, pero advierte que Yina debe disculparse públicamente/ Archivo RCN