EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Daniela Trejos Román
La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry
La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry/ Archivo RCN

Yina Calderón sigue apoderada de las tendencias internacionales tras lanzarse impulsivamente contra una de sus compañeras de reality en La mansión de Luinny, programa de convivencia en el que está participando en República Dominicana.

Mucho se ha hablado del comportamiento que tuvo la colombiana, quien fue sancionada con el castigo máximo en el formato, siendo expulsada por el anfitrión. Sin embargo, recordemos que fue la propia Piry quien pidió que replantearan la decisión, porque no quería que Yina saliera de la mansión, ya que, según sus palabras, quiere "ajustar cuentas" teniéndola cerca.

La Piry actuó contra Yina Calderón y jamás pensó en la reacción que podría tener la colombiana
La Piry actuó contra Yina Calderón y jamás pensó en la reacción que podría tener la colombiana/ Archivo RCN

¿Qué fue lo que hizo que Yina perdiera el juicio y se lanzara contra La Piry?

La manzana de la discordia surgió en horas de la tarde cuando Yina se disponía a arreglarse. Al tomar su secador para el cabello y encenderlo, se encuentra con una nube de harina en parte de su rostro y cabello que la hizo molestarse de inmediato e ir a confrontar a sus compañeros. Sin embargo, en ese momento nadie asumió la responsabilidad.

Vale aclarar que el público ya estaba enterado de que la responsable de hacerle la maldad a la colombiana fue la Piry, quien aprovechó que sus compañeros estaban distraídos para jugar en contra de Yina, con quien ha tenido una relación muy tensa desde el primer momento.

¿Por qué Yina se lanza contra La Piry horas después del incidente del secador?

Aunque ya había pasado el tiempo, la empresaria de fajas seguía buscando al responsable. Fue hasta que en un cruce de palabras La Piry confesó que sí había sido ella, que Yina no lo pensó dos veces y se fue contra ella, ocasionando la viral escena que por poco la deja por fuera del reality.

Desde luego, las posturas al respecto han estado bastante divididas. Unos, defienden la reacción impulsiva de Yina, sosteniendo que la provocaron y llevaron al límite y otros, por su parte, consideran demasiado exagerado lo que hizo y expresan su molestia con el hecho de que ella continúe en la mansión.

Algunos usuarios quieren que se aplique la sanción máxima contra Yina Calderón
Algunos usuarios quieren que se aplique la sanción máxima contra Yina Calderón/ Archivo RCN

