Falcao García compartió desgarrador recuerdo en redes sociales: “Se te extraña”

Falcao García está actualmente dedicado a su familia. Tras su paso por Millonarios, donde no pudo ganar ningún título y al estar sin equipo, ‘El Tigre’ ha centrado sus energías en su esposa Lorelei Tarón y sus cinco hijos.

Desde su partida del equipo ‘embajador’, Falcao ha disfrutado de pasar tiempo de calidad con sus seres queridos. En redes sociales ha dejado ver los paseos y las salidas de la familia García Tarón.

¿Cuál fue el emotivo recuerdo que compartió en redes sociales Falcao García?

Y mientras disfruta de estar con su familia, el goleador no olvida a su padre, quien falleció en febrero del 2019, dejando un enorme vacío en él.

En su cuenta de Instagram, García Zárate compartió una emotiva fotografía de su papá, Radamel García King, y le dejó un nostálgico mensaje: “Feliz cumpleaños al cielo pa!!! Se te extraña”.

Radamel nunca pudo ver jugando en Colombia a Falcao y de alguna manera ese deseo influyó en la decisión del Tigre de jugar en Millos. El samario, cabe destacar, se había ido muy joven del país para jugar en River Plate y posteriormente desarrolló una exitosa carrera en Europa, siendo goleador en Porto, Atlético de Madrid y AS Mónaco.

Tras su partida de Millonarios, no se conoce si Falcao seguirá jugando al fútbol profesional. Foto: AFP - Jaime Saldarriaga

Este 9 de noviembre debería cumplir años el padre de Falcao, pero la muerte se lo llevó repentinamente y aún son notorias las heridas en el máximo goleador de la Selección Colombia.

Lorelei Tarón, esposa de Falcao García, ya le dio la bienvenida a la Navidad. La artista argentina mostró en redes sociales el momento en que arma el tradicional árbol junto al futbolista y sus cinco hijos.

Falcao está casado con la cantante argentina Lorelei Tarón. Foto: AFP - Yasin Akgul

“Tradición de cada año: la primera semana de noviembre nuestra casa se viste de Navidad”, escribió la mujer con la que El Tigre se casó en diciembre del 2007.

La publicación de Lorelei generó muchas reacciones en redes sociales y los internautas no dudaron en felicitarla por ser ejemplo de una familia unida y amorosa.

“Que hermoso, en familia todo es lindoooo”, “que belleza de video, siempre con la felicidad de la navidad”, Que lindos, felicidades. Dios les bendiga siempre”, “los amoooo”.

¿Cómo se llaman las hijas de Falcao García y su esposa Lorelei Tarón?

Falcao García y Lorelei Tarón completan más de dos décadas de matrimonio, tiempo en el que han visto llegar al mundo cinco hijos: Dominique, Desirée, Annette, Jedidiah y Heaven.

La argentina, además, ha sido testigo de las alegrías y tristezas del goleador. El jugador ha brillado en España, Portugal y Francia, pero no pudo destacar de la misma manera en Inglaterra, donde hizo pocos goles vistiendo las camisetas de Chelsea y Manchester United.