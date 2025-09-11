Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así de imponente es la casa de Yeferson Cossio en Guatapé: el influenciador la presumió

Yeferson Cossio compartió un nuevo video de su casa en Antioquia y dejó ver lo grande que es.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yeferson Cossio tiene una enorme casa en Guatapé, Antioquia.
Yeferson Cossio mostró una vista panorámica de su casa en Guatapé. Foto: Canal RCN

Yeferson Cossio suma varios millones de seguidores en redes sociales, lo que le ha permitido afianzarse como uno de los creadores de contenido más reconocidos de Colombia. Ese reconocimiento ha venido acompañado por el éxito económico.

¿Cómo es la casa que Yeferson Cossio tiene en Guatapé?

Cossio ha amasado una gran fortuna gracias a su trabajo como creador digital e influenciador y fue así como decidió construir una gran propiedad para vivir cómodamente y a su gusto.

El antioqueño vive muy tranquilo en su lujosa casa, ubicada en el municipio de Guatapé, y recientemente compartió un video de cómo luce desde los aires.

En la sección de historias de su cuenta de Instagram, Cossio publicó un video del inmueble que cuenta con muchas comodidades y espacios hechos a la medida del influencer paisa.

La casa, de 8 mil metros cuadrados, cuenta con piscina, gimnasio y amplias zonas verdes. “Amo mi ranchito”, escribió Cossio junto a un video que mostraba lo imponente y grande que es la vivienda.

Yeferson Cossio es gran amante de los animales y el amplio espacio de su vivienda también lo aprovecha para que sus mascotas se muevan y paseen a sus anchas.


En cuanto a su vida personal, Cossio actualmente sostiene una relación amorosa con la tiktoker Carolina Gómez. La pareja estuvo separada por un corto tiempo, pero de nuevo están juntos y habría grandes planes para ellos.

El creador de contenido ya le propuso matrimonio, aunque esa celebración quedó en veremos por la corta ruptura, pero de nuevo juntos buscarían ir al altar y casarse con todas las de la ley.

¿Qué dijo Yeferson Cossio sobre las críticas que recibió al hablar de su novia Carolina Gómez?

Justamente, Yeferson Cossio y su novia protagonizaron una reciente polémica. El antioqueño fue cuestionado por, supuestamente, exponer la privacidad de su pareja.

Cossio decidió contar detalles y algunas incidencias de su relación con Carolina, generando opiniones divididas en redes sociales.

Internautas afirmaron que el creador digital se habría excedido al revelar hechos muy íntimos y que podrían rozar el irrespeto. Además, agregaron que Cossio usa un tono “desconsiderado” al referirse a ella.

Yeferson Cossio generó polémica al hablar sobre su relación con Carolina Gómez.
Yeferson Cossio fue criticado tras revelar algunas incidencias de su relación con Carolina Gómez. Foto: Canal RCN

Otros comentarios hicieron referencia a la exposición constante de la vida personal que caracteriza a la pareja, mencionando que situaciones como esta refuerzan un mensaje negativo en los millones de menores que los siguen en redes.

Cossio no tardó en responder a las críticas y afirmó que nunca pensó en irrespetar a su pareja, pues todo lo hizo, aseguró, con la mejor intención.

Ya no puedo abrir la boca o sí lo puedo hacer con cosas que haya hecho con otras mujeres en el pasado obviamente sin decir nombres ni nada de eso, pero ya historias de Caro y yo por esas bobadas nunca las van a tener

Antes de Carolina Gómez, Yeferson sostuvo un largo noviazgo con Jenn Muriel. Le pareja se dijo adiós y, aunque hubo rumores de reconciliación, finalmente tomaron caminos distintos en sus vidas.

