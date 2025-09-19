Greeicy derrite a sus fans cantando junto a su hijo Kai en un tierno video

Las redes sociales de Greeicy Rendón se han convertido en un espacio en el que la artista comparte no solo su talento musical, sino también momentos personales de su vida.

Esta vez, la cantante caleña conmovió a sus millones de seguidores al publicar un video en el que aparece junto a su hijo Kai interpretando canciones infantiles. El video no tardó en generar reacciones pues dejó ver la ternura del pequeño y la conexión que tiene con la música desde muy temprana edad.

¿Cómo fue el momento de Greeicy y su hijo que cautivó a los fans?

En el video se observa a Greeicy en el interior de su carro acompañando con su voz a Kai, quien con apenas tres años ya canta algunos temas infantiles, y aunque no es un cantante profesional, sorprendió la afinación con la que interpretó fragmentos de las canciones.

Greeicy Rendón publicó un video cantando junto a su hijo Kai, conmoviendo a millones de seguidores. | Foto AFP/ Noam Galai

su manera de seguir el ritmo con naturalidad despertó miles de reacciones en Instagram, donde los fanáticos no dudaron en resaltar que el talento parece estar en la sangre.

El instante se percibió auténtico, sin grandes producciones ni montajes, y fue precisamente esa naturalidad lo que provocó que el video generara tanta empatía, recordándole al público que la música para la artista no es solo un trabajo, sino también un lenguaje de amor y conexión familiar.

¿Quién es Kai y por qué genera tanta curiosidad?

Kai es el primer hijo de Greeicy y Mike Bahía, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento en Colombia, nació el 21 de abril de 2022 y desde ese día ha sido el centro de la vida de sus padres.

A lo largo de estos años, la pareja ha sido muy cuidadosa con la exposición del niño y aunque comparten fragmentos de su crecimiento, en varias ocasiones decidieron no mostrar su rostro, buscando proteger su privacidad.

Sin embargo, en momentos especiales, como en el videoclip de la canción que Greeicy le dedicó a Kai, los seguidores han podido conocer un poco más de su ternura y carisma, esto explica por qué cada nueva aparición del niño en redes sociales genera tanta emoción.

¿Un futuro artístico en camino para el hijo de Greeicy?

El hecho de escuchar a Kai cantar junto a su madre abre la puerta a la pregunta inevitable sobre si seguirá el camino de sus padres, por ahora, lo único seguro es que la música está presente en su entorno cotidiano y crece rodeado de melodías, ensayos y conciertos, lo que puede ser una influencia determinante en su desarrollo.

Con apenas 3 años, Kai mostró su afinación y amor por la música, sorprendiendo en Instagram. /AFP: Giorgio Viera

Los comentarios de los seguidores no se hicieron esperar, resaltando la dulzura del niño y la posibilidad de que se convierta en un gran artista en el futuro, más allá de eso, el momento refleja la importancia de la familia y del tiempo compartido, algo que Greeicy y Mike han sabido priorizar en medio de sus carreras.