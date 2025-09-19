Así recordó Polilla a “La Gorda” Fabiola en el aniversario de su fallecimiento

El 19 de septiembre de 2024 Colombia se vistió de luto con la partida de una de las humoristas más queridas del país, la muerte de Fabiola Posada, conocida como “La Gorda” Fabiola, marcó un antes y un después en la vida de sus conocidos y especialmente en la de su esposo Nelson Polanía “Polilla”.

Quien hoy, compartió un homenaje por el aniversario de su partida y habló con sinceridad sobre cómo ha aprendido a vivir con la ausencia de quien fue su compañera de vida, escenario y sueños durante casi treinta años.

¿Cómo ha enfrentado Nelson Polanía el dolor durante este año?

La ausencia de Fabiola no solo significó perder a su esposa, sino también a la mujer que compartía con él cada aspecto de su vida, pues según confesó, el duelo lo obligó a reinventarse y transformar el dolor en fortaleza.

La ausencia duele, pero la risa la mantiene presente: así recuerda Polilla a su esposa, la inolvidable “Gorda” Fabiola. Foto Freepik

Aunque las memorias siguen siendo dolorosas, con el paso del tiempo ha tratado de encontrar en ellas una forma de mantenerse en pie, pues recordar no ha sido fácil, cada lugar y cada fecha especial lo enfrentan con la nostalgia.

Y confesó que, aunque no era una relación perfecta si era real y bonita, un vacío que es evidente para Polilla, quien encontró en la comedia una manera de seguir conectado con la memoria de su esposa.

¿De qué manera Polilla le rinde homenaje en los escenarios?

En cada presentación la nombra, recuerda anécdotas y comparte con el público lo que vivieron juntos, una dinámica que le ha permitido transformar la tristeza en risas y mantener vivo el legado de la humorista.

Nelson Polanía “Polilla” recordó a su esposa, la humorista Fabiola Posada, en el aniversario de su partida. Foto Freepik

Lo más difícil según él es terminar cada función y enfrentarse con la realidad de su soledad en el hotel y al silencio que anteriormente llenaba la voz de su compañera.

¿Polilla está listo para una nueva etapa en el amor?

La respuesta del humorista es clara, pues para él la “Gorda” Fabiola es y seguirá siendo el gran amor de su vida, y afirma que rehacer su vida sentimental sería un reto enorme, pues compara a su esposa con una mujer única, irrepetible y difícil de igualar.

Aunque la posibilidad de una nueva relación no está en sus planes, sí ha aprendido que la vida continúa y que debe hacerlo con el recuerdo de su esposa como motor.

Entre los sueños y recuerdos que asegura haber vivido con ella incluso después de su partida, Polilla encuentra una forma de paz, y a un año de su ausencia, las palabras que lo definen son amor y agradecimiento.

Más allá del dolor, Polilla afirma que la mejor manera de honrar a Fabiola es mantener viva la alegría que ella siempre regaló al público colombiano.