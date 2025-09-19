Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál es el peor trabajo del mundo?, según la inteligencia artificial (IA)

La IA no solo reveló el peor trabajo que puede hasta comprometer la vida, también hizo un top 10.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Peor trabajo
¿Cuál es el peor trabajo del mundo?, según la inteligencia artificial (IA) | Foto del Canal RCN.

Trabajar es una constante que personas de todo el mundo hace. Algunos son más felices que otros con sus labores, pero lo cierto es que representan el sustento diario de la mayoría.

¿De qué depende tener un buen trabajo?

Buscar empleo, dependiendo del territorio y otros factores, puede convertirse en un dolor de cabeza, tanto por la demanda de sujetos que están preparados, como los escasos y los malos pagos.

Cada quien tiene su propia concepción en torno a lo que implica dedicarse a una labor o área específica, solo que existen prácticas que son más beneficiosas y otras menos beneficiosas.

Estrés laboral
El trabajo puede generar estrés | Foto del Canal RCN.

En esa vertiente, gracias al auge de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial (IA) genera respuestas a través del chatbot en torno a las dudas que cualquiera se puede hacer de distintos temas, como, por ejemplo, el trabajo.

Es así como se le cuestionó a la IA cuál es el peor trabajo del mundo y reveló su análisis.

¿Existe un peor trabajo en todo el mundo? Esto respondió la IA

A diferencia del pensamiento universal, la IA comenzó contando que no existe un único trabajo peor del mundo, ya que esto puede ser algo subjetivo de cada sujeto.

Sin embargo, la herramienta tecnológica contestó que si tuviese que escoger una labor que reúna condiciones extremas, sería trabajar en minas de extracción ilegal (por ejemplo, minas de coltán, oro o carbón en condiciones no reguladas).

Minería
Minería ilegal | Foto del Canal RCN.

Hay muchos trabajos complejos (limpiar alcantarillas, recolectar basura en vertederos, manipular cadáveres, etc.), pero el trabajo en minería ilegal concentra lo peor: riesgo inmediato de muerte, explot4ción, daño a la salud y casi nula recompensa económica, argumentó la IA.

¿Cuáles son los peores 10 trabajos del mundo?, según la IA

Aparte de la minería ilegal, la IA hizo una recopilación y dio su top 10 de los peores trabajos del mundo, los cuales son los siguientes:

  1. Minería ilegal
  2. Limpiador de alcantarillas.
  3. Reciclador en vertederos informales.
  4. Soldado en zonas de gu3rra.
  5. Deshuesador de pescado en fábricas industriales.
  6. Recolector de azufre en volcanes.
  7. Limpiador de escenas de cr1men o cadáveres.
  8. Pescador en alta mar.
  9. Probador de olores o productos extremos.
  10. Basurero manual en ciudades sin maquinaria.
