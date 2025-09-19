Dani Duke destapó lo que realmente piensa de la forma de ser de Melissa Gate

Luego de un buen tiempo sin hablar sobre los demás, la influencer y creadora de contenido Dani Duke confesó lo que verdaderamente piensa de Melissa Gate.

Dani Duke, quien es novia del influencer La Liendra, no suele ser de las figuras públicas que son polémicas. Pese a esto, suele decir lo que piensa, siempre abogando al respeto.

Dani Duke, amante del maquillaje y la moda, ha venido ganando relevancia en las redes sociales. Por eso, sus palabras hacen eco en las plataformas digitales.

¿Qué opinión tiene Dani Duke sobre Melissa Gate?

A través de una entrevista para la propuesta de podcast 'Realidades Ocultas', le preguntaron a la antioqueña sobre varias exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025, así que reveló lo que piensa de Melissa Gate.

La respuesta de Duke fue tomada como algo sincero. Aunque no habló mal de Gate, sí expresó que no la entiende.

Dani Duke no entiende a Melissa Gate | Foto del Canal RCN.

"(Melissa Gate) es un mundo, ella en su totalidad es un mundo, un mundo diferente, o sea, ella es diferente a todas las personas que yo he visto. Solo he tenido la oportunidad de conocerla y compartir con ella una vez y es muy compleja", aseguró Dani Duke.

No obstante, respecto al término de compleja, la creadora de contenido explicó que no es el mal sentido, sino que la diferencia de la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia tiende a ser difícil de descifrar.

En resumen, a Dani Duke no le cae bien ni mal Melissa Gate, ya que no han compartido mucho y, además, ninguna se ha tachado entre sí en las plataformas interacción social.

¿Qué expresó Dani Duke acerca de Yina Calderón y La Toxi costeña?

Por otra parte, Dani Duke fue cuestionada sobre otras exparticipantes, una de ella es Yina Calderón. Según la novia de La Liendra, no entiende a la empresaria de fajas, mientras que, acerca de Cindy Ávila, más conocida como La Toxi costeña, opinó que es 'too much', que quiere decir que es mucho.

Parece que a Dani Duke no le agrada La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

No obstante, es necesario añadir que La Toxi costeña muchas veces arremetió en contra de La Liendra en La casa de los famosos, por lo que se prevé que no le agrade casi a Dani Duke.