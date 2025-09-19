Yaya Muñoz explotó contra comentarios ofensivos de La Toxi Costeña, esto dijo

Pese a que las puertas de La casa de los famosos Colombia 2025 se cerraron hace más de tres meses, al parecer los participantes que hicieron parte de la competencia, aún continúan dejando en evidencia que para ellos, el reality aún continúa.

¿Qué pasó entre Yaya Muñoz y La Toxi Costeña?

Una prueba de ello es el reciente conflicto entre Yaya Muñoz y Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña,quienes desde hace pocos días han protagonizado un rifirrafe en rede sociales al lanzarse comentarios bastante ofensivos sobre la apariencia y el cuidado personal.

Todo inicio cuando la cantante de ‘Macta Llega’ le insinuara Muñoz que debía aplicarse un producto para el mal olor en las axilas, situación que llevó a que la exparticipante le respondiera invitándola a lavar su cabello con un producto especializado para tratar la caspa.

Posteriormente, ‘La Toxi’ no quedó callada por lo también se desquitó, y fiel a su estilo, lanzó un crudo mensaje que no solo salpicó a Yaya sino también a Jose Rodríguez su pareja.

“Está más pendiente de mi cabello que del marido que chupa más m0nd4 que ella y yo juntas”, escribió la intérprete en una publicación que acompañó con un video bailando.

¿Qué dijo Yaya Muñoz tras recibir fuerte comentario de La Toxi Costeña?

Ante el mensaje, que para los internautas fue interpretado como una clara indirecta, la modelo y creadora de contenido también rompió el silencio con una contundente frase.

Yaya Muñoz le respondió a La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

“No te preocupes por lo que yo tengo, sino por lo que a ti te hace falta, AMOR”, fueron las palabras de Muñoz frente al tema, mientras modela y sonríe a la cámara, dejando entrever que, seguramente, la disputa podría llegar hasta ahí.

Esta habría sido la respuesta de Yaya Muñoz a La Toxi Costeña. Foto | Canal RCN.

Ante los roces que ha protagonizado ambas exparticipantes de la segunda temporada, los comentarios por parte de los internautas no se han hecho esperar, pues, por un lado, hay quienes apoyan Muñoz, y otros, salieron en defensa de la artista.

Lo cierto, es que algunos exhabitantes de la casa no han cerrado todavía este capítulo de sus vidas, pues insisten en seguir lanzando pullas en contra de quienes fueron sus compañeros en esta experiencia.