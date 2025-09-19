Tim Burton y Monica Bellucci anuncian su separación luego de tres años de relación

El director estadounidense Tim Burton y la actriz italiana Monica Bellucci confirmaron el fin de su relación mediante un comunicado enviado a Elle France, cerrando así un capítulo que atrajo la atención del público y la prensa internacional desde 2023.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke fue diagnosticada con preocupante enfermedad autoinmunitaria: esto se sabe

¿Cómo Tim Burton y Monica Bellucci anunciaron su separación?

Tras meses de especulaciones, la pareja comunicó su decisión al medio internacional Elle France. En el mensaje confirmaron su ruptura y subrayaron que el fin de su relación se llevó a cabo en buenos términos:

“Es con gran respeto y profundo cariño mutuo que Monica Bellucci y Tim Burton han decidido tomar caminos separados”, señala el texto remitido al magazín.

Tim Burton y Monica Bellucci confirmaron su ruptura / (Foto de AFP)

Su última aparición pública como pareja fue el 14 de junio de 2025, durante el 71º Festival de Cine de Taormina, donde fueron captados juntos ante las cámaras. Los fans han destacado que, pese a la inesperada decisión, los artistas se han caracterizado por llevar a cabo una despedida serena y respetuosa.

Artículos relacionados Talento nacional Esta fue la última publicación en redes de B-King antes de ser reportado como desaparecido

¿Cómo comenzó la relación entre Tim Burton y Monica Bellucci?

La historia entre Tim Burton y Monica Bellucci comenzó mucho antes de hacerse pública. Se conocieron como amigos hace más de 15 años, aunque su vínculo sentimental se consolidó en el Festival Lumière de Lyon, en octubre de 2022, donde Bellucci fue invitada de honor y entregó a Burton el Premio Lumière a la trayectoria.

Según Paris Match, su primer contacto ocurrió en el Festival de Cannes de 2006, pero la cercanía personal surgió después. El romance se hizo público en febrero de 2023, cuando fueron fotografiados juntos en Santa Mónica, California.

Tim Burton y Monica Bellucci en el Festival Lumière, 2022 / (Foto de AFP)

En junio de ese año, la actriz reconoció su relación ante Elle France y afirmó que conocer a Burton había sido “uno de esos encuentros que rara vez ocurren en la vida”. Esta declaración fue ampliamente comentada por los internautas en redes sociales, dado que Bellucci siempre se mostró reservada sobre su vida privada.

Fue hasta este año, durante el Festival de Cine de Taormina, que la actriz volvió a hablar de su relación ante los medios de comunicación:

“Tim es la persona con la que estoy. Le respeto como director. Es maravilloso. Estoy con el hombre, no con el artista. El amor es algo difícil de explicar. Lo que ha cambiado para mí con el tiempo es que ahora dos almas adultas se hablan con sus experiencias y tienen otra forma de enfrentarse”, afirmó.

¿Qué colaboraciones profesionales unieron a Tim Burton y Monica Bellucci?

La colaboración profesional más destacada ocurrió en 2024, cuando Burton dirigió a Bellucci en “Beetlejuice”. Esta participación marcó su única colaboración cinematográfica y generó expectativas entre los seguidores de ambos artistas. La película fue vista por los fans como un reflejo de la conexión que tenían.

Burton dirigió a Bellucci en “Beetlejuice” / (Foto de AFP)

A pesar de que su relación sentimental llegó a su fin, tanto Tim como Monica continúan enfocados en sus respectivos proyectos artísticos. Los medios internacionales resaltan que, aunque este capítulo personal se cerró, ambos conservan un vínculo en la memoria del público y en la historia del cine.