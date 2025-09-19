Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Isabella Ladera se hizo procedimiento estético en el rostro tras polémica con Beéle: así quedó

Isabella Ladera mostró cómo quedó tras hacerse procedimiento en el rostro en medio de su polémica con su ex, Beéle.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro
Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro. (AFP: Giorgio Viera y Freepik )

Isabella Ladera ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras todo el revuelo que tuvo con su expareja, el cantante Beéle.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el procedimiento que Isabella Ladera se hizo en su rostro?

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar el cambio físico que se realizó recientemente. La creadora de contenido compartió videos en los que mostró todo lo que se hizo en su rostro, lo que generó un sinfín de comentarios en redes.

La influenciadora mostró en su primer video a una enfermera y esteticista haciéndole una limpieza facial en su rostro y una posterior hidratación, la persona que le hace diferentes masajes en sus pómulos y mejillas le dice de manera fraternal: "esta cochita linda".

Los faciales de mi niña (emoji de corazón con cura).

Seguido a esto Isabella Ladera les mostró a sus seguidores que le hicieron una mascarilla con un producto que dejó una capa de color amarillo en su rostro, un procedimiento que la venezolana aseguró la hacía sentir satisfacción.

Isabella Ladera se hizo tratamiento en el rostro
Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro. (AFP: Jason Koerner)

Artículos relacionados

¿Cómo quedó Isabella Ladera tras procedimiento en el rostro?

Isabella Ladera tras hacerse sus procedimientos estéticos les mostró a sus seguidores cómo le quedó su piel llena de luz, sin impurezas y con un acabado natural que generó comentarios positivos.

La modelo demostró que en medio de toda su polémica con Beéle ha decidido volver a retomar su vida y dedicarse tiempo así misma tras varios días difíciles para ella y su entorno.


Cabe resaltar que, Isabella se ha dejado ver disfrutando estos últimos días de la compañía de su hija Mía, fruto de su relación con el influenciador puertorriqueño Isander Pérez.

Artículos relacionados

¿Por qué Isabella Ladera demandó a Beéle?

En la jornada del 18 de septiembre se reveló que el documento expedido por el bufete The Hachar Law Group encargados de representar legalmente a la influenciadora en el que se conoce los motivos por los que demandaron a Beéle.

En el comunicado se responsabiliza al artista y a otras supuestas partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

Además, el equipo de Ladera pide una compensación en su demanda de más de $50.000 dólares al artista por los cargos de invasión a la privacidad, acos* sex*al digital e imposición de angustia emocional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri le hizo lujosa habitación a su mascota Andrea Valdiri

¡Con televisor! Andrea Valdiri le mandó a hacer lujosa habitación a su mascota: así quedó

Andrea Valdiri genera revuelo tras mostrar la lujosa habitación que le mandó a construir a su mascota: "Vive mejor que cualquiera".

Valeria Aguilar se sinceró sobre Raúl Ocampo MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Valeria Aguilar cuando le preguntaron por Raúl Ocampo en entrevista tras MasterChef

Valeria Aguilar no se guardó nada y sorprendió al revelar lo que piensa de Raúl Ocampo tras su salida de MasterChef Celebrity.

Mariana Zapata aspirante de La casa de los famosos Colombia 2025. Talento nacional

Mariana Zapata no se quedó callada y le respondió sin filtro a sus 'haters': "no me duele"

A través de una transmisión en vivo, Mariana Zapata dejó clara su posición respecto a las ofensas que recibe en redes sociales.

Lo más superlike

J Balvin y Valentina Ferrer bailando Coqueta J Balvin

Este fue el mensaje de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer que generó nostalgia en redes

El cumpleaños de Valentina Ferrer fue el motivo para que J Balvin compartiera fotos y un mensaje que encendió las redes con nostalgia.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto

Soñar Curiosidades

¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta

Peor trabajo Tecnología

¿Cuál es el peor trabajo del mundo?, según la inteligencia artificial (IA)

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025