Isabella Ladera se hizo procedimiento estético en el rostro tras polémica con Beéle: así quedó

Isabella Ladera ha estado en el foco mediático en las últimas semanas tras todo el revuelo que tuvo con su expareja, el cantante Beéle.

¿Cuál fue el procedimiento que Isabella Ladera se hizo en su rostro?

Isabella Ladera sorprendió a sus seguidores al revelar el cambio físico que se realizó recientemente. La creadora de contenido compartió videos en los que mostró todo lo que se hizo en su rostro, lo que generó un sinfín de comentarios en redes.

La influenciadora mostró en su primer video a una enfermera y esteticista haciéndole una limpieza facial en su rostro y una posterior hidratación, la persona que le hace diferentes masajes en sus pómulos y mejillas le dice de manera fraternal: "esta cochita linda".

Los faciales de mi niña (emoji de corazón con cura).

Seguido a esto Isabella Ladera les mostró a sus seguidores que le hicieron una mascarilla con un producto que dejó una capa de color amarillo en su rostro, un procedimiento que la venezolana aseguró la hacía sentir satisfacción.

Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro. (AFP: Jason Koerner)

¿Cómo quedó Isabella Ladera tras procedimiento en el rostro?

Isabella Ladera tras hacerse sus procedimientos estéticos les mostró a sus seguidores cómo le quedó su piel llena de luz, sin impurezas y con un acabado natural que generó comentarios positivos.

La modelo demostró que en medio de toda su polémica con Beéle ha decidido volver a retomar su vida y dedicarse tiempo así misma tras varios días difíciles para ella y su entorno.



Cabe resaltar que, Isabella se ha dejado ver disfrutando estos últimos días de la compañía de su hija Mía, fruto de su relación con el influenciador puertorriqueño Isander Pérez.

¿Por qué Isabella Ladera demandó a Beéle?

En la jornada del 18 de septiembre se reveló que el documento expedido por el bufete The Hachar Law Group encargados de representar legalmente a la influenciadora en el que se conoce los motivos por los que demandaron a Beéle.

En el comunicado se responsabiliza al artista y a otras supuestas partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

Además, el equipo de Ladera pide una compensación en su demanda de más de $50.000 dólares al artista por los cargos de invasión a la privacidad, acos* sex*al digital e imposición de angustia emocional.