Aida Victoria Merlano sorprendió con confesión en medio de rumores de ruptura

El nombre de Aida Victoria Merlano ha estado en el foco mediático luego que salieran a la luz rumores de una supuesta crisis y hasta ruptura con su pareja Juan David Tejada.

¿Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada se separaron?

La influenciadora y el empresario tienen a sus seguidores llenos de dudas sobre si están pasando por algunas crisis de pareja o si realmente decidieron poner punto final a su relación amorosa.

Aida y Juan David se convirtieron en padres el pasado 29 de julio, una noticia que los llenó de felicidad y que los había dejado ver disfrutando de esta etapa juntos.

Sin embargo, en las últimas semanas, la pareja empezó de dejarse de mostrar juntos hasta el punto de mostrarse de manera independiente en sus redes. Precisamente, Aida Victoria se ha mostrado únicamente con su hijo Emi, por lo que las preguntas sobre su pareja no han faltado.

Aida Victoria Merlano compartió video en medio de rumores de ruptura con Juan David Tejada. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el video de Aida Victoria Merlano en medio de rumores de ruptura con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano compartió un video en medio de esta ola de rumores en el que les habló con sinceridad a sus seguidores sobre lo que viene sintiendo en el último tiempo.

Celébrate hoy y todos los días porque solo tú sabes lo que te ha costado ser quien eres.

En el video la influenciadora aseguraba que se había juzgado bastante toda su vida y más cuando cometía errores, por lo que también había aprendido a premiarse de vez en cuando.

Me quiero dar las gracias a mí misma porque lo estoy haciendo increíble. Soy una mamá 10 de 10, no he abandonado mi trabajo, tampoco mis proyectos, y mucho menos a mí misma como mujer.

Aida Victoria aseguraba que en este momento se premiaba por su rol como mamá, por sus emprendimientos y por seguir confiando en sí misma como mujer a pesar de las adversidades.

¿Qué ha dicho Juan David Tejada sobre los rumores de ruptura con Aida Victoria Merlano?

Aida Victoria Merlano compartió una reflexión junto a su publicación en el que invitó a sus seguidoras a no depender de un hombre en sus vidas para salir adelante.

Este es un recordatorio para que te celebres y te aplaudas por todas las cosas que estás haciendo increíble.

Como era de esperarse, estas declaraciones de Aida Victoria Merlano no han pasado por desapercibido y han provocado múltiples reacciones entre sus seguidores, quienes no han parado de preguntarle por su relación.

Cabe recordar que días atrás, Yina Calderón, aseguró públicamente sin decir nombres propios que supuestamente Juan David Tejada, esposo de Aida Victoria Merlano, le había sido infiel a la influenciadora con una joven de Medellín. Declaraciones que rechazó Tejada.