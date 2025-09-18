Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así habría reaccionado Beéle a la demanda de Isabella Ladera: "Como quieras, quiero"

El cantante Beéle y su mánager habrían contestado a la demanda de Isabella Ladera y su reacción genera sorpresa.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Beéle habría reaccionado a demanda de Isabella Ladera
Beéle compartió video tras hacerse pública la demanda de Isabella Ladera. (AFP: Romain Maurice y AFP: Giorgio VIERA)

Los nombres de Beéle e Isabella Ladera se han vuelto tendencia tras hacerse oficial la demanda de la influenciadora en contra del artista tras toda la polémica de días atrás.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado Beéle a la demanda que recibió de Isabella Ladera?

En la jornada del 18 de septiembre se hizo pública la demanda que la influenciadora junto a su equipo legal instauró en contra del artista.

En el comunicado se responsabiliza a Beéle y a otras supuestas partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

Tras hacerse pública la demanda de Isabella en contra de su expareja, el cantante posteó un video en TikTok que ha sido tomado como su respuesta a la influenciadora venezolana.

En el audiovisual Beéle se dejó ver bailando su canción "Estrella fugaz" y lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó dicha publicación.

Como quieras, quiero.


En el video el artista se mostró tranquilo al ritmo de su canción sacando sus pasos prohibidos y cantando con sentimiento la letra de la canción, demostrando cero preocupación por la demanda de su expareja.

Artículos relacionados

¿Cómo habría reaccionado el mánager de Beéle a demanda de Isabella Ladera?

Junto al video de Beéle han salido a la luz unas declaraciones que hizo el mánager del artista en la red social Threads en donde lanzó varias pullas.

Superdakis, máganer de Beéle habría reaccionado a la demanda que recibió el artista por parte de su expareja Isabella Ladera.

El mánager del artista dejó mensajes como "Me encanta desenmascararlas" o "Todo es paralelo, así como hay hombres malos también hay mujeres muy malas".

Estos mensajes generaron gran revuelo en redes sociales y fueron tomado como una clara respuesta a Isabella Ladera, en especial uno en el que el mánager del artista hizo alusión a un tema que ganará.

Una vez más ganaremos, bye.

Mánager de Beéle habría reaccionado a demanda de Isabella Ladera. (AFP: Romain Maurice)

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado la publicación de Beéle?

Como era de esperarse, la reacción de Beéle y de su mánager ante la demanda de Isabella Ladera no han pasado por desapercibido.

En redes internautas dejaron comentarios como: "Se puede caer el mundo a su lado y no le importa es nada", "Te pasaste y lo sabes" o "El infiel favorito de todos".

Precisamente, muchos se enfocaron en la tranquilidad que dejó ver el cantante al ver que su nombre se ha vuelto a ver en una polémica.

Isabella Ladera publica los documentos de su demanda contra Beéle
Isabella Ladera demanda a Beéle: salen a la luz los documentos. (Foto AFP: Romain Maurice)

Por su parte, la influenciadora Isabella Ladera compartió una publicación junto a su hija tras revelarse el tema de la demanda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes habló tras desaparición de B-King Marcela Reyes

Marcela Reyes se pronunció ante la desaparición de su exesposo B-King en México

Marcela Reyes se mostró preocupada ante la desaparición de su expareja B-King e hizo petición a sus seguidores: "Urgente".

Aida Victoria Merlano habló de rumores de ruptura Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió con confesión en medio de rumores de ruptura

Aida Victoria Merlano se pronunció en medio de rumores de ruptura con su pareja y dejó sorpresivo video: "Me quiero dar las gracias"

Valentina Taguado y Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. Valentina Taguado

¡Juntas de nuevo! Así fue el reencuentro de Valentina y Valeria tras eliminación en MasterChef Celebrity

Recientemente, Valentina Taguado presumió en sus redes sociales estar en compañía junto a Valeria Aguilar.

Lo más superlike

Cardiólogo Salud

Cardiólogo revela los 3 alimentos que consume todos los días porque cuidan el corazón

Cuidar el corazón es determinante para la vida. Estos tres alimentos son esenciales para un médico especialista.

Bad Bunny recibe una demanda por seis millones de dólares Bad Bunny

Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

Belinda Peregrin posa a su llegada antes de la Gala BoF 500 en el Hotel Shangri-La de París. Belinda

Belinda encendió las alarmas tras compartir preocupante foto: ¿qué le pasó?

Los Jonas Brothers estarán en 'Camp Rock 3', pero sin Demi Lovato Viral

Camp Rock 3: Disney anuncia el regreso de la película con los Jonas Brothers, pero sin Demi Lovato

De la polémica al trend: nace la protesta de ‘Los Brayans’ contra Petro Viral

Influencer realizó protesta de ‘Los Brayans’ tras palabras del presiente de Colombia