Así habría reaccionado Beéle a la demanda de Isabella Ladera: "Como quieras, quiero"

Los nombres de Beéle e Isabella Ladera se han vuelto tendencia tras hacerse oficial la demanda de la influenciadora en contra del artista tras toda la polémica de días atrás.

¿Cómo habría reaccionado Beéle a la demanda que recibió de Isabella Ladera?

En la jornada del 18 de septiembre se hizo pública la demanda que la influenciadora junto a su equipo legal instauró en contra del artista.

En el comunicado se responsabiliza a Beéle y a otras supuestas partes no identificadas por la difusión no autorizada de contenido privado.

Tras hacerse pública la demanda de Isabella en contra de su expareja, el cantante posteó un video en TikTok que ha sido tomado como su respuesta a la influenciadora venezolana.

En el audiovisual Beéle se dejó ver bailando su canción "Estrella fugaz" y lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó dicha publicación.

Como quieras, quiero.



En el video el artista se mostró tranquilo al ritmo de su canción sacando sus pasos prohibidos y cantando con sentimiento la letra de la canción, demostrando cero preocupación por la demanda de su expareja.

¿Cómo habría reaccionado el mánager de Beéle a demanda de Isabella Ladera?

Junto al video de Beéle han salido a la luz unas declaraciones que hizo el mánager del artista en la red social Threads en donde lanzó varias pullas.

Superdakis, máganer de Beéle habría reaccionado a la demanda que recibió el artista por parte de su expareja Isabella Ladera.

El mánager del artista dejó mensajes como "Me encanta desenmascararlas" o "Todo es paralelo, así como hay hombres malos también hay mujeres muy malas".

Estos mensajes generaron gran revuelo en redes sociales y fueron tomado como una clara respuesta a Isabella Ladera, en especial uno en el que el mánager del artista hizo alusión a un tema que ganará.

Una vez más ganaremos, bye.

Mánager de Beéle habría reaccionado a demanda de Isabella Ladera. (AFP: Romain Maurice)

¿Qué reacciones ha dejado la publicación de Beéle?

Como era de esperarse, la reacción de Beéle y de su mánager ante la demanda de Isabella Ladera no han pasado por desapercibido.

En redes internautas dejaron comentarios como: "Se puede caer el mundo a su lado y no le importa es nada", "Te pasaste y lo sabes" o "El infiel favorito de todos".

Precisamente, muchos se enfocaron en la tranquilidad que dejó ver el cantante al ver que su nombre se ha vuelto a ver en una polémica.

Isabella Ladera demanda a Beéle: salen a la luz los documentos. (Foto AFP: Romain Maurice)

Por su parte, la influenciadora Isabella Ladera compartió una publicación junto a su hija tras revelarse el tema de la demanda.