Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Muerte de Brad Everett Young: ¿cómo sucedió el trágico accidente del actor de ‘Grey’s Anatomy’?

Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’, murió en un accidente en Los Ángeles; la noticia causó conmoción entre sus fans.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Brad Everett Young, actor de ‘Grey’s Anatomy’, murió en un accidente
Brad Everett Young murió en un accidente automovilístico / (Foto de AFP)

El mundo del espectáculo lamenta la inesperada muerte de Brad Everett Young, actor reconocido por sus papeles en producciones como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Los Ángeles de Charlie’ y ‘Jurassic Park III’. Su fallecimiento ha generado un gran impacto en la industria del entretenimiento y entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Cómo sucedió el accidente donde murió Brad Everett Young?

Las autoridades de Los Ángeles confirmaron que el hecho ocurrió la noche del 14 de septiembre. El vehículo en el que se transportaba Brad Everett Young fue impactado de frente por un conductor que circulaba en sentido contrario. Según informó su publicista Paul Christensen, el actor fue trasladado de inmediato a un hospital, pero no resistió la gravedad de las heridas.

¿Cómo sucedió el accidente donde murió Brad Everett Young?
El vehículo en el que se transportaba Brad Everett Young fue impactado fuertemente / (Foto de AFP)

El otro conductor involucrado también fue hospitalizado y la policía mantiene activa la investigación para esclarecer las causas del accidente. La noticia se difundió rápidamente en medios y en redes sociales, donde compañeros de trabajo y amigos expresaron sus condolencias.

Artículos relacionados

¿Cómo fue recibida la muerte de Brad Everett Young?

La muerte del actor sorprendió a compañeros y amigos, quienes lo habían visto el 11 de septiembre en California, durante una sesión de preguntas y respuestas sobre The Long Walk. Fue una de sus últimas apariciones públicas y, por su prontitud, la noticia de su fallecimiento generó gran impacto.

Ese impacto también se reflejó en los mensajes de sus compañeros de trabajo. Parry Shan, quien compartió escena con él en General Hospital, expresó en redes:

“Brad Everett Young fue una de las personas más amables y generosas que he conocido. Pero lo que realmente lo hizo destacar en este negocio a menudo cínico fue su indomable positividad”.

Brad Everett Young: 11 de septiembre en Santa Mónica, California
Brad Everett Young tras sesión de preguntas y respuestas sobre 'The Long Walk' / (Foto de AFP)

Por su parte, su publicista compartió un comunicado en el que destacó que "la pasión de Brad por las artes y las personas que las respaldaban era incomparable". Internautas coincidieron en calificar su muerte como un hecho devastador que tiene alto impacto en la industria del entretenimiento.

Artículos relacionados

¿Quién era Brad Everett Young?

Brad Everett Young no solo fue un actor destacado en series televisivas como ‘Grey’s Anatomy’, ‘Boy Meets World’ y ‘Charmed’, sino también un reconocido fotógrafo de celebridades. Su trabajo detrás de la cámara apareció en publicaciones internacionales como Vanity Fair, People y Vogue.

¿Quién era Brad Everett Young?
Brad Everett Young, reconocido actor y fotógrafo / (Foto de AFP)

Además, fue cofundador de la iniciativa Dream Loud Official, un proyecto que busca promover programas de arte en escuelas de Estados Unidos. Internautas y colegas han resaltado que este esfuerzo dejó huella en nuevas generaciones de artistas y estudiantes.

En el cine, Young participó en películas como ‘Los Ángeles de Charlie’ (2000) y ‘Jurassic Park III’ (1997). La combinación de su talento frente a las cámaras y su compromiso detrás de ellas lo convirtió en una figura respetada dentro y fuera de la industria del entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Andrea Valdiri le hizo lujosa habitación a su mascota Andrea Valdiri

¡Con televisor! Andrea Valdiri le mandó a hacer lujosa habitación a su mascota: así quedó

Andrea Valdiri genera revuelo tras mostrar la lujosa habitación que le mandó a construir a su mascota: "Vive mejor que cualquiera".

Valeria Aguilar se sinceró sobre Raúl Ocampo MasterChef Celebrity Colombia

Así reaccionó Valeria Aguilar cuando le preguntaron por Raúl Ocampo en entrevista tras MasterChef

Valeria Aguilar no se guardó nada y sorprendió al revelar lo que piensa de Raúl Ocampo tras su salida de MasterChef Celebrity.

Isabella Ladera se hizo procedimiento en el rostro Talento internacional

Isabella Ladera se hizo procedimiento estético en el rostro tras polémica con Beéle: así quedó

Isabella Ladera mostró cómo quedó tras hacerse procedimiento en el rostro en medio de su polémica con su ex, Beéle.

Lo más superlike

J Balvin y Valentina Ferrer bailando Coqueta J Balvin

Este fue el mensaje de cumpleaños de J Balvin a Valentina Ferrer que generó nostalgia en redes

El cumpleaños de Valentina Ferrer fue el motivo para que J Balvin compartiera fotos y un mensaje que encendió las redes con nostalgia.

Christian Nodal acepta el premio al Mejor Álbum Ranchero/Mariachi. Christian Nodal

Fan acusa a Christian Nodal de mirarla toda la noche durante reciente concierto

Soñar Curiosidades

¿Qué significa soñar estar volando?, neurólogo comparte curiosa respuesta

Peor trabajo Tecnología

¿Cuál es el peor trabajo del mundo?, según la inteligencia artificial (IA)

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025