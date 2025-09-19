¿Epa Colombia saldrá de la cárcel? Su pareja Karol Samantha se pronunció

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia en el mundo de las redes sociales, se ha apoderado de las tendencias tras revelarse su acuerdo con TransMilenio.

¿Epa Colombia saldrá de la cárcel tras su acuerdo con TransMilenio?

Transmilenio S.A. anunció en la jornada del 18 de septiembre a través de un comunicado y video que había llegado a un acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas.

El acuerdo con Epa Colombia según reveló la organización tenía dos factores principales, uno monetario, ya que tendrá que pagar $100 millones de pesos y otro factor social y pedagógico.

Al parecer, la influenciadora tendrá que cumplir con ciertos compromisos pedagógicos en el que ayudará a promover el buen uso y protección del sistema público de transporte.

Tras este acuerdo, muchos se han ilusionado con la pronta liberación de Epa Colombia de la cárcel, sin embargo, hasta el momento la condena de la influenciadora no cambia y tendrá que esperar hasta que un juez valore este acuerdo como un acto a su favor para así otorgarle algún beneficio a la bogotana.

Epa Colombia logró acuerdo monetario con TransMilenio. (Fotos Canal RCN y AFP: EITAN ABRAMOVICH)

¿Cómo reaccionó Karol Samantha al acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio?

La noticia del acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio ha provocado un sinfín de reacciones en redes sociales, en su mayoría de ilusión con ver libre a la influenciadora de queratinas.

Precisamente, la prometida de Daneidy Barrera Rojas, Karol Samantha, quien tras conocer el acuerdo entre su pareja y TransMilenio reaccionó a través de redes sociales.

Karol Samantha se mostró emocionada y no dudó en expresar su esperanzas y fe en que pronto podrá volver a tenerla a su lado y al de su hija.

Plena confianza en Dios.

¿Por qué Epa Colombia no ha obtenido casa por cárcel tras su acuerdo con TransMilenio?

La influenciadora Epa Colombia lleva en prisión desde el pasado 30 de enero cuando fue arrestada y llevada a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá.

El equipo legal de Daneidy Barrera Rojas ha buscado a través de tutelas y requerimientos el beneficio de casa por cárcel para ella, sin embargo, hasta el momento este no ha sido dado por uno de los delitos por los que fue condenada.

Sin embargo, tras su acuerdo con TransMilenio se espera que el equipo legal de Epa Colombia busque de nuevo este beneficio para la influenciadora o una rebaja en su pena, la cual es de cinco años y tres meses.