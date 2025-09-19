Marcela Reyes rompió el silencio tras ser señalada por la desaparición de B-King

Marcela Reyes decidió hablar públicamente luego que en redes sociales empezaran a circular señalamientos que la vinculaban con la desaparición de su expareja, el cantante B-King.

¿Por qué señalan a Marcela Reyes tras la desaparición de su expareja, B-King?

El cantante Byron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King, tiene preocupados a sus familiares, amigos y seguidores luego que se revelara que lleva desaparecido desde el pasado 16 de septiembre.

Hasta el momento el paradero del artista sigue siendo todo un misterio y lo que se sabe es que junto a él estaba el DJ Regio Clown, quien también se encuentra desaparecido.

La expareja del cantante B-King, Marcela Reyes, se pronunció en la noche del 18 de septiembre a través de sus redes sociales en donde difundió imágenes del artista pidiendo ayuda con su búsqueda.

Me siento profundamente triste y con el corazón roto.

Sin embargo, Marcela Reyes rompió el silencio en las últimas horas y reveló que había recibido señalamientos en su contra tras la desaparición de su expareja, algo que rechazó y por lo que se defendió.

Me duele ver cómo en medio de una situación tan delicada y dolorosa se ha dado prioridad al amarillismo, a los juicios sin fundamento y a mencionarme con acusaciones graves que no solo son falsas, sino que también desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Byron y su pronta aparición.

Marcela Reyes rompió el silencio tras desaparición de B-King. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Marcela Reyes ante los señalamientos en su contra tras la desaparición de B-King?

La DJ Marcela Reyes expresó su tristeza y rabia ante los comentarios malintencionados que había recibido en donde le hacían fuertes y delicados señalamientos en su contra, sin importar su dolor y el de la familia del cantante.

Detrás de todo esto hay una madre completamente destrozada que no sabe nada de su hijo y que clama por ayuda.

Marcela fue directa al pedirles a las personas que la estaban señalando sin fundamento por solo la mala relación que tenían tras su separación que dejaran de hacerlo y que más bien se unieran a pedir a las autoridades que intensificaran la búsqueda del artista.

Esta situación es seria, es real y no necesita de todos nosotros. Entiendo que, por mi pasado como expareja, muchos puedan tener opiniones, pero esto va más allá de cualquier historia.

Marcela Reyes reveló cómo estaba su relación con B-King antes de su desaparición

Marcela Reyes en su pronunciamiento aprovechó para revelar detalles de cómo estaba su relación con B-King en el último tiempo.

La DJ aseguró que, aunque tuvieron muchos errores en su relación los cuales los llevaron a terminar su vínculo sentimental, nunca se le pasaría por la cabeza hacer algo en su contra.

Como cualquier ser humano, tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido, pero jamás le haría daño a nadie y mucho menos a una persona que amé y que compartió conmigo siete años de su vida.

La DJ concluyó su mensaje revelando que su único deseo ahora era que su expareja apareciera sano y salvo y que su familia volviese a tener tranquilidad.

Mi único deseo hoy es que Bayron aparezca que esté bien y que pueda volver con su madre. Eso es lo único que importa.