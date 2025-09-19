Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió el cantante Yaco Monti tras batallar con dura enfermedad

Detalles de la lamentable despedida del artista argentino Yaco Monti a sus 80 años.

Murio Yaco Monti
Muere el cantante argentino Yaco Monti/Freepik

El reconocido cantante argentino Yaco Monti falleció a sus 80 años luego de luchar contra una dura enfermedad.

¿Qué se sabe del fallecimiento de Yaco Monti?

Su familia fue la encargada de dar a conocer la noticia de la lamentable despedida del artista de música balada, que cautivó décadas a Latinoamérica con su romanticismo.

“Con una pena inmensa tengo que anunciar la partida de mi padre. ¡Se va el más grande! Padre, hermano y amigo, hasta siempre, viejo querido”, reveló uno de los hijos del cantante.

Otro de sus hijos también se pronunció señalando que para él se va de gira, pero le deja el alma llena de música y lo seguirá amando hasta su último latido del corazón.

“Gracias por tanta belleza estos años a tu lado, te amo”, agregó.

No dieron a conocer más detalles sobre la enfermedad que padecía ni sus últimos momentos de vida, pero detallaron que su despedida se realizará este viernes en la calle O’ Higgins 2842 en la zona de Belgrano, de Buenos Aires.

¿Quién era Yaco Monti?

El artista cuyo nombre de pila era Julio César Eugenio, nació en Mercedes, San Luis y desde muy niño estuvo vinculado con la música debido a que su padre le daba clases de guitarra.

Sin embargo, quiso tener una carrera profesional en el área militar, pero luego estudió para ser electricista.

Pese a que no quería enfocar su vida en la música, esta decisión cambió cuando entró a el concurso Festival Internacional de la Canción Parque del Plata, en Uruguay, donde cautivó a muchos con su talento.

El cantante se hizo reconocido por canciones como "Siempre te recordaré", "Un dolor de adiós" y "Te quiero, Te quiero".

Por su parte, tuvo tres hijos, donde dos de ellos también heredaron su talento para la música: Facundo es cantante y compositor, y Jonathan, bajista del Bahiano.

Luego de conocerse la triste noticia, miles de seguidores reaccionaron en redes sociales y lo despidieron con mensajes llenos de cariño y sentido pésame. Además, le destacaron a la familia del artista todo su apoyo en este momento tan difícil.

