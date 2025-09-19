Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

Se ha venido gestando una polémica entre Yina Calderón y Yaya Muñoz, ambas exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, respecto al novio de la presentadora, el influencer fitness José Rodríguez.

Todo radicó en que Yina suele criticar a la pareja, así que Yaya indicó que parece como si la polémica influenciadora estuviese enamorada de José. Desde ahí, se desataron diferencias a las que ahora se sumó Juliana Calderón.

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre Yaya Muñoz y José Rodríguez?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, se caracteriza por ser controversial. La misma empresaria de fajas ha dicho que su familiar tiende a decir lo que piensa e incluso puede ser peor que ella, así que arremetió en contra de Yaya Muñoz.

Juliana Calderón es polémica como su hermana, Yina | Foto del Canal RCN.

Por medio de una historia en su perfil oficial de Instagram, Juliana fue muy directa en decir lo que piensa de la relación entre Muñoz y Rodríguez.

"Yaya todas las noches diciéndole a José... De que te lo hundo, te lo hundo", fue el mensaje de la abogada de profesión para la pareja de exparticipantes de La casa de los famosos Colombia 2025.

Lo anterior, haciendo referencia a que Yina Calderón había arremetido en contra de José Rodríguez, poniendo en duda los gustos del atlético influencer.

Entonces, después de que Yaya dijo que Yina parecía enamorada, Juliana se agregó a la polémica con el video en el que puso en tela de juicio no solo la relación de la presentadora con el influencer, sino que a la vez sus inclinaciones.

¿Qué indirecta lanzó Yaya Muñoz a La Toxi costeña?

Yaya Muñoz estuvo en la propuesta de 'Dímelo King', allí no solo criticó a Yina Calderón y expresó que la iba a demandar, sino que a la vez lanzó una indirecta para La Toxi costeña.

Yaya Muñoz lanzó indirecta a La Toxi costeña | Foto del Canal RCN.

Resulta que La Toxi ha tildado a Yaya de tener mal olor en sus axilas, así que la presentadora respondió que a ella ni le falta el desodorante, pero, al contrario, le va a hacer llegar un regalo para tratar la caspa.