Valeria Aguilar sufrió divertido accidente durante su visita al Canal RCN, ¿qué le pasó?

Valeria Aguilar, quien se convirtió en la reciente eliminada de MasterChef Celebrity, divirtió en las últimas horas luego de que apareciera una vez más en redes sociales mostrando el inesperado accidente que tuvo durante su visita al Canal RCN.

¿Qué le pasó a Valeria Aguilar y por qué divirtió en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, la reconocida comediante paisa, mostró detalles del divertido momento que vivió mientras una persona se acercó para pedirle un favor muy especial.

“Un señor me pasa su celular pa’ grabar un saludo, el pájaro, ¿ah sí?”, escribió la exparticipante por medio de una historia en la que le puede observar mientras ríe a carcajadas y muestra la parte del cabello que resultó afectada luego de que el ave hiciera de las suyas.

En medio de su aparición, Valeria no dudó en bromear sobre la situación y hacer la siguiente advertencia: “Si ven a alguien en RCN oliendo a mda, soy yo”, señaló.

¿Cuál fue el divertido accidente que sufrió Valeria Aguilar en el Canal RCN?

En el siguiente video, la improvisadora antioqueña reveló cómo luchó para poder quitarse de su pelo los residuos que dejó el ave mientras recibe ayuda de una persona que también intenta limpiarla, “el pájaro madrugó más que yo”, agregó.

El divertido momento que vivió Valeria en el Canal RCN. Foto | Canal RCN.

Aguilar, quien brilló con su participación en la décima temporada de MasterChef Celebrity, estuvo de paso por las instalaciones del Canal RCN para hablar de lo que fue su experiencia en la competencia en la que además brillar con su talento culinario, contagió a todos con su sentido del humor.

Valeria Aguilar vivió divertido momento en el Canal RCN. Foto | Canal RCN.

¿Qué proyectos tiene Valeria Aguilar tras su salida de MasterChef Celebrity?

Aunque la humorista no ha contado mayores detalles de lo que se viene tras su salida del reality de cocina, por ahora se encuentra trabajando junto a Valentina Taguado con quien logró coincidir en la competencia y consolidar una gran amistad.

Y es que, justamente gracias a MasterChef, ambas aprovecharon su conexión y complicidad para hacer su propio show y llegar a varias ciudades del país para divertir a miles de seguidores.