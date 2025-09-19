Revelan cómo inició el romance secreto entre Gerard Piqué y Clara Chía: ¿Doble infidelidad?

La historia del inicio de la relación entre Gerard Piqué y Clara Chía vuelve a estar en el centro de la atención pública.

Una nueva versión difundida por el paparazzi Jordi Martin asegura que el romance no habría comenzado en un bar, como se creía, sino en un encuentro más privado que dejó expuesta una posible doble infidelidad.

¿Cómo fue el primer encuentro entre Piqué y Clara Chía?

De acuerdo con Martin, el exfutbolista organizó a finales de noviembre de 2021 una cena de Navidad para los empleados de su empresa Kosmos.

Nuevos detalles de la conexión entre Piqué y Clara Chía durante su relación con Shakira

El lugar escogido fue el restaurante Gala, en Barcelona, donde varios trabajadores llegaron acompañados de sus parejas.

En esa reunión habría estado también un empleado muy cercano a Piqué, quien asistió con su novia. La sorpresa radica en que esa pareja no era otra que Clara Chía.

Según el relato, fue en ese momento cuando el exjugador del Barcelona y la joven se conocieron.

¿Hubo doble infidelidad en la historia de Piqué y Clara Chía?

El paparazzi sostiene que la conexión fue inmediata. Afirma que Piqué comenzó a interesarse en Clara desde esa noche y que ambos habrían iniciado su relación en secreto.

Esto implicaría que el exfutbolista engañaba a Shakira, mientras que Clara habría hecho lo mismo con su entonces novio, quien además trabajaba en Kosmos.

El señalamiento ha generado gran revuelo, pues reconfigura la narrativa de cómo comenzó uno de los romances más mediáticos de los últimos años.

Se destapa el secreto: así habrían empezado Piqué y Clara Chía su romance a espaldas de Shakira

Cabe recordar que Shakira se enteró de que Gerard Piqué le habría sido infiel justo cuando vivía una de las peores crisis familiares de su vida.

Según reportó el periodista Jordi Martín, fue mientras su padre permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos tras una caída grave que le ocasionó una lesión en la cabeza, que comenzaron a correr rumores sobre la relación de Piqué con Clara Chía, de 22 años.

Martín afirma que Shakira escuchó esos rumores el mismo día en el que su padre ingresaba a la UCI.

La barranquillera estaba dividida entre la preocupación por el estado de salud de su padre y el impacto emocional de esos comentarios.