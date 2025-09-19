Valeria Aguilar confesó en Buen Día Colombia la verdad sobre su relación con Raúl en MasterChef

Valeria Aguilar sorprendió a los televidentes al revelar en el programa matutino Buen Día Colombia qué pasó con Raúl Ocampo durante su paso por MasterChef Celebrity Colombia.

La creadora de contenido aclaró los rumores que circulaban sobre una supuesta cercanía entre el actor y la improvisadora dentro del reality de cocina.

¿Qué dijo Valeria Aguilar sobre Raúl en Buen Día Colombia?

Aguilar se convirtió en la más reciente eliminada de la competencia, tras enfrentarse a un exigente reto de eliminación en el que compartió escenario con Raúl Ocampo, Nicolás Montero, Carolina Sabino y Pichingo.

El desafío, que consistía en preparar un plato libre, estuvo cargado de tensión y complicaciones para varios concursantes.

Finalmente, los jurados decidieron que Valeria debía abandonar la cocina al considerar que su preparación tuvo más errores que la de sus compañeros.

Después de su salida, la improvisadora fue invitada a Buen Día Colombia, donde no solo habló de su experiencia en el reality, sino también de los rumores sobre su cercanía con Raúl.

“Muy chismosos me parecen. Raúl es Raúl, Valeria es Valeria, y nosotros dos somos grandes amigos, hermanos prácticamente”, dijo la exparticipante.

La creadora de contenido aprovechó para bromear con los panelistas del programa.

“Ojalá”, comentó entre risas al referirse a la posibilidad al actor.

¿Cuál fue la reacción de Raúl Ocampo tras la salida de Valeria Aguilar en MasterChef?

La eliminación de Valeria no solo generó tristeza entre sus compañeros, sino también entre los seguidores. Sin embargo, se destacaron las despedidas de Raúl Ocampo y Valentina Taguado.

Raúl, por su parte, ya había manifestado en el reality cuánto la iba a extrañar: “Las cocinas sin Vale van a ser como aburridas”, fueron sus palabras tras su eliminación.

Una de las reacciones más emotivas fue la de Valentina Taguado, quien no pudo contener las lágrimas al despedirse de su amiga.

“No es una amistad por competencia. Simplemente somos dos personas que coincidieron”, explicó Valeria en medio de la despedida.

En sus redes sociales, Valentina Taguado también compartió un mensaje lleno de cariño:

“Me dueles mucho Valeria Aguilar, MUCHO. Gracias a la vida por darme la fortuna de conocerte y tenerte en mi vida para siempre. Eres el verdadero ¡Yo sí gané!”.