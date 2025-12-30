Impactante lesión de Maleja Restrepo dejó uno de sus dedos en muy mal estado

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La reconocida presentadora colombiana Maleja Restrepo impactó a sus cientos de seguidores en redes sociales al enseñar la lesión que sufrió en uno de sus dedos de la mano derecha.

¿Cuál fue la lesión que sufrió Maleja Restrepo en una de sus manos?

En un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Maleja Restrepo enseñó cómo luce en la actualidad la uña de su mano derecha tras sufrir una fuerte lesión tiempo atrás que casi ‘la deja sin dedo’.

Según se alcanza a ver en el audiovisual la reconocida presentadora estaría pasando por una recuperación en la uña del dedo ‘gordo’ de su mano derecha que actualmente luce completamente negra y con un pequeño hueco cerca de su cutícula.

“Esta uña, qué impresión. O sea, yo no me saqué el dedo de milagro”, mencionó.

Sin embargo, pese a la gravedad de la lesión, Maleja Restrepo se tomó la situación con humor al mencionar que buscaba el patrocinio de alguna marca que la ayudara a recuperar el aspecto sano de su uña.

“Tengo que ser imagen de una marca de uñas (risa). Uy, no, pero a mí una marca de uñas que me agarre y me mejore esta uña sería mucha credibilidad. Aquí hay una oportunidad de negocio”, bromeó la presentadora mientras enseñaba el estado actual de su dedo.

Y es que pese a que el audiovisual dejó en evidencia que, aunque la lesión fue considerable, Maleja Restrepo continúa en proceso de recuperación.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la lesión de Maleja Restrepo en su dedo?

La reciente lesión que sufrió Maleja Restrepo en uno de los dedos de su mano no pasó desapercibida en redes sociales y terminó generando múltiples comentarios entre los internautas, luego de que la presentadora mostrara sin filtros el estado de su uña y relatara el momento que vivió.

Comentarios como: "Me dolió a mí también", "ese machucón estuvo muy duro", “Qué impresión esa uña, pobre Maleja”, “Solo imaginar el dolor da escalofríos”, “Menos mal no fue peor, se ve muy fuerte”, fueron algunos de los que destacaron.

