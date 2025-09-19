La Segura se asustó con la reacción de su hijo Lucca al probar su primera comida: “Mamá primeriza”

Natalia Segura, más conocida como La Segura, compartió con sus más de 10 millones de seguidores un momento que mezcló ternura y susto.

La creadora de contenido reveló que su hijo, Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán, inició la etapa de alimentación complementaria.

Desde su nacimiento el pasado 12 de abril, el pequeño Lucca se ha convertido en el centro de atención de los seguidores de la pareja, quienes celebran cada nueva experiencia que comparten en redes sociales. Esta vez, fue el turno de su primera comida, un hecho que quedó registrado en video.

La reacción de Lucca, hijo de La Segura, al comer su primera comida sorprendió a todos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la primera comida del bebé de La Segura?

En las historias que compartió, La Segura mostró su emoción mientras pelaba una zanahoria y preguntaba cuál era la manera de cocinarla para dársela a su hijo. Con apoyo en su casa, preparó el primer puré de zanahoria para Lucca.

“Mi mamá me hace el primer pure de zanahoria”, dice La Segura mientras sostiene a su pequeño bebé en brazos.

Durante el momento, confesó que no es la más experta en la cocina, pero quiso preparar ese puré para darle a su hijo las primeras cucharadas recomendadas por la pediatra.

Lucca, el hijo de La Segura al comer su primera comida. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Lucca, el hijo de La Segura, al probar su primera comida?

En el video también se ve cómo Lucca recibe agua con entusiasmo, sin dejar de beber, Luego La Segura tritura la zanahoria el pequeño se mostró ansioso y atento, sin quitarle la mirada a la comida.

Finalmente, llegó el esperado momento de probar el puré, lo que generó ternura entre los seguidores de la creadora de contenido al ver lo mucho que le gustó y lo feliz que lucía Lucca.

Sin embargo, La Segura vivió un instante de susto. Como madre primeriza no sabía en qué momento detenerse y, aunque alguien le dijo que el bebé ya estaba lleno, su expresión cambió cuando Lucca intentó vomitar o atorarse.

“Momento de susto de mamá primeriza”, escribió en su video.

Ese detalle llamó la atención de muchos, quienes fueron testigos de la mezcla de emoción y nervios que marcó este primer día de alimentación complementaria.