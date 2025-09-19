Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura se asustó con la reacción de su hijo Lucca al probar su primera comida: “Mamá primeriza”

La Segura compartió cómo fue el inicio de la alimentación complementaria de Lucca y el susto que se llevó.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura compartió cómo fue el inicio de la alimentación complementaria de Lucca
El momento en que La Segura vivió un susto con Lucca al iniciar su alimentación complementaria. Foto: Canal RCN)

Natalia Segura, más conocida como La Segura, compartió con sus más de 10 millones de seguidores un momento que mezcló ternura y susto.

Artículos relacionados

La creadora de contenido reveló que su hijo, Lucca, fruto de su relación con Ignacio Baladán, inició la etapa de alimentación complementaria.

Desde su nacimiento el pasado 12 de abril, el pequeño Lucca se ha convertido en el centro de atención de los seguidores de la pareja, quienes celebran cada nueva experiencia que comparten en redes sociales. Esta vez, fue el turno de su primera comida, un hecho que quedó registrado en video.

La Segura compartió cómo fue el inicio de la alimentación complementaria de Lucca
La reacción de Lucca, hijo de La Segura, al comer su primera comida sorprendió a todos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la primera comida del bebé de La Segura?

En las historias que compartió, La Segura mostró su emoción mientras pelaba una zanahoria y preguntaba cuál era la manera de cocinarla para dársela a su hijo. Con apoyo en su casa, preparó el primer puré de zanahoria para Lucca.

Artículos relacionados

“Mi mamá me hace el primer pure de zanahoria”, dice La Segura mientras sostiene a su pequeño bebé en brazos.

Durante el momento, confesó que no es la más experta en la cocina, pero quiso preparar ese puré para darle a su hijo las primeras cucharadas recomendadas por la pediatra.

La Segura compartió cómo fue el inicio de la alimentación complementaria de Lucca
Lucca, el hijo de La Segura al comer su primera comida. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Lucca, el hijo de La Segura, al probar su primera comida?

En el video también se ve cómo Lucca recibe agua con entusiasmo, sin dejar de beber, Luego La Segura tritura la zanahoria el pequeño se mostró ansioso y atento, sin quitarle la mirada a la comida.

Artículos relacionados

Finalmente, llegó el esperado momento de probar el puré, lo que generó ternura entre los seguidores de la creadora de contenido al ver lo mucho que le gustó y lo feliz que lucía Lucca.

Sin embargo, La Segura vivió un instante de susto. Como madre primeriza no sabía en qué momento detenerse y, aunque alguien le dijo que el bebé ya estaba lleno, su expresión cambió cuando Lucca intentó vomitar o atorarse.

“Momento de susto de mamá primeriza”, escribió en su video.

Ese detalle llamó la atención de muchos, quienes fueron testigos de la mezcla de emoción y nervios que marcó este primer día de alimentación complementaria.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar en MasterChef Celebrity 2025. Talento nacional

Valeria Aguilar sufrió divertido accidente durante su visita al Canal RCN, ¿qué le pasó?

Tras su salida de MasterChef Celebrity, Valeria Aguilar desató al protagonizar un inesperado accidente.

Juliana Calderón, Yaya Muñoz, José Rodríguez Juliana Calderón

Juliana Calderón es directa con la relación de Yaya Muñoz y José Rodríguez: "Todas las noches"

A Juliana Calderón no le importó poner en tela de juicio el noviazgo entre Yaya Muñoz y José Rodríguez.

¿Qué dijo el hijo de La Gorda Fabiola a un año de la partida de su madre? Talento nacional

Hijo de La Gorda Fabiola dedicó emotivo mensaje a un año de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de La Gorda Fabiola y su hijo la recordó con un emotivo mensaje en redes sociales.

Lo más superlike

¿Qué significa el curioso término “muchacha antigua” en Demon Slayer? Viral

Demon Slayer desata tendencia viral con el curioso término “muchacha antigua”

La nueva película de Demon Slayer trajo consigo un curioso término que hoy causa furor en redes sociales.

Galilea Montijo cuenta el desplante de Leonardo DiCaprio en México Talento internacional

Galilea Montijo vivió un incómodo momento con Leonardo DiCaprio tras su visita a México

Falcao sufrió ansiedad Falcao

Falcao revela que sufrió ansiedad: ¿cómo controlarla, según la IA?

Altafulla, Karina García y Lina Tejeiro Altafulla

Voz de Karina sale en nueva canción de Altafulla con exnovio de Lina Tejeiro

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Lo que se sabe del posible reemplazo de Luis Fernando Hoyos en MasterChef Celebrity 2025