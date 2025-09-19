Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de La Gorda Fabiola dedicó emotivo mensaje a un año de su muerte

Se cumple un año del fallecimiento de La Gorda Fabiola y su hijo la recordó con un emotivo mensaje en redes sociales.

¿Qué dijo el hijo de La Gorda Fabiola a un año de la partida de su madre?
A un año de su muerte, hijo de La Gorda Fabiola conmovió con emotivas palabras. (Foto referencia Freepik: @mdjaff).

A un año de la partida de la comediante colombiana Fabiola Posada, mejor conocida como La Gorda Fabiola, su hijo David Polania conmovió a sus cientos de seguidores con un mensaje cargado de nostalgia y amor.

¿Qué dijo el hijo de La Gorda Fabiola a un año de su muerte?

En una publicación realizada por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el creador de contenido David Polania compartió un emotivo mensaje con el que recordó a su difunta madre a un año de su fallecimiento.

El joven influenciador acompañó el post con una encantadora fotografía blanco y negro en la que aparece posando con una gran sonrisa junto a su mamá.

En el mensaje Polania recordó el día y hora en la que el corazón de la comediante se detuvo para siempre, siendo esta el 19 de septiembre del 2024 a las 10:49 a.m., el joven recordó cómo familiares estuvieron presentes acompañándola en su último respiro.

Así mismo, recordó el emotivo gesto que su padre tuvo con su mamá minutos antes de que falleciera al despedirla con su canción favorita: 'Me gustas' de Mickey Yaveras. Polania reflexionó sobre el tiempo que ha pasado desde que tuvo que decirle adiós a su mamá y cómo ha tenido que atravesar por "primeras veces" desde su partida.

Así mismo, comentó cómo su vida ha ido cambiando con los días a tal punto de asegurar que hoy día es otra persona completamente diferente que continúa conservando "el mismo amor y humor" heredado de ella.

“Por ahora, seguiré viviendo intensamente, a mí manera, pero sin olvidarte nunca”

¿Cuál fue la causa de muerte de La Gorda Fabiola?

Pese a que inicialmente se había especulado que la razón de su defunción se debía a una falla cardiaca, Fabiola Posada falleció a sus 61 años el 19 de septiembre del 2024 a causa de una infección bacteriana agresiva que complicó su estado de salud en cuestión de días, así lo confirmó su hijo por medio de las redes sociales en su momento.

“Pensábamos que era otra cosa, pero al final todo fue producto de esa bacteria que ya estaba muy avanzada”, declaró el joven.

