Falleció hombre tras montarse en una montaña rusa del nuevo parque de Universal

Un hombre murió tras subir a la montaña rusa Stardust Racers en el nuevo parque Epic Universe de Universal, en Orlando.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
montaña rusa
Falleció hombre tras montarse en una montaña rusa del nuevo parque de Universal. (Foto FreePik)

El fallecimiento de un hombre después de subirse a una montaña rusa en el nuevo parque de atracciones de Universal, Epic Universe, generó conmoción en Orlando, Florida.

La noticia fue confirmada el pasado 17 de septiembre por medios estadounidenses y autoridades locales.

¿Cuál fue la causa de muerte del hombre que falleció tras montarse en una montaña rusa?

El visitante, identificado como Kevin Rodríguez Zavala, de 34 años, se encontraba disfrutando de la atracción Stardust Racers cuando fue hallado inconsciente a bordo del tren de la montaña rusa.

De inmediato, personal de seguridad y paramédicos del parque actuaron para asistirlo y lo trasladaron a un hospital cercano, donde fue declarado muerto poco después.

hospital
El hombre fue trasladado a un hospital donde fue declarado muerto. (Foto FreePik)

Las autoridades aclararon que Rodríguez Zavala no se cayó de la atracción en ningún momento.

El médico forense del condado de Orange, Joshua Stephany, determinó que la causa del fallecimiento fueron múltiples lesiones por impacto contundente. Esto significa que el hombre sufrió golpes fuertes en el cuerpo durante el recorrido, lo que le ocasionó daños internos y externos graves que resultaron fatales.

Sin embargo, aún no se ha establecido con exactitud cómo se produjeron esas heridas. Según el informe, se trató de un accidente.

¿Cuál es la atracción que causó la muerte de Kevin Rodríguez?

La montaña rusa Stardust Racers es una de las principales atracciones del nuevo parque Epic Universe, inaugurado este año.

De acuerdo con la descripción oficial de Universal, la atracción cuenta con dos trenes que compiten en paralelo, incluye un sistema de “doble lanzamiento” que impulsa los vagones a gran velocidad, alcanza los 40 metros de altura y llega a una velocidad máxima de 100 km/h.

En su primer lanzamiento, los pasajeros experimentan una fuerza de aceleración de hasta 4G, lo que significa que el cuerpo siente una presión cuatro veces mayor a su propio peso, similar a lo que enfrentan pilotos de avión o astronautas en ciertos entrenamientos.

Tras el incidente, la montaña rusa permanece cerrada mientras se adelantan las investigaciones correspondientes.

Epic Universal
La atracción de Epic Universe se encuentra cerrada hasta nuevo aviso. (Foto Gerardo Mora / AFP)

¿Que ha dicho Universal tras el accidente?

La compañía Universal emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la muerte del visitante y expresó sus condolencias a la familia de Rodríguez Zavala.

“Estamos devastados por este evento y extendemos nuestras más sinceras simpatías a los seres queridos del visitante. Estamos totalmente comprometidos en cooperar con la investigación que se está realizando. La atracción se encuentra cerrada”, indicó el comunicado.

Aunque la Stardust Racers fue suspendida temporalmente, el parque continuó operando con normalidad y el resto de las atracciones permanecen abiertas al público.

