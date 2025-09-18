¿Epa Colombia saldrá de la cárcel tras lograr acuerdo millonario con TransMilenio? Esto se sabe

Transmilenio S.A. informó en las últimas horas que llegó a un millonario acuerdo conciliatorio con Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia en redes sociales.

¿Cuándo saldrá Epa Colombia tras acuerdo conciliatorio con TransMilenio?

En la tarde del 18 de septiembre se conoció el comunicado oficial de TransMilenio en el que anunció y reveló todos los detalles del acuerdo conciliatorio al que llegaron con Epa Colombia.

TransMilenio anunció que la influenciadora tendrá que cumplir con dos aspectos en su acuerdo, uno monetario y un componente social en el que tendrá que pedir disculpas públicas y hacer diferentes actividades pedagógicas y simbólicas.

Sin embargo, la entidad aclaró en su comunicado que este acuerdo con Daneidy Barrera no implica directamente en que la influenciadora obtenga su libertad definitiva ya que esto es competencia únicamente de los jueces a cargo del caso de ella.

Por lo tanto, Epa Colombia por el momento tendrá que seguir cumpliendo con su condena de 5 años y 3 meses en la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Epa Colombia logró acuerdo monetario con TransMilenio. (Fotos Canal RCN y AFP: EITAN ABRAMOVICH)

¿Por qué Epa Colombia no saldrá de la cárcel tras alcanzar acuerdo con TransMilenio?

El acuerdo conciliatorio entre Epa Colombia y TransMilenio no implica directamente sobre la medida intramural que cumple la influenciadora, no obstante, sí es un paso grande que puede jugar a su favor ante la justicia.

Aunque esta negociación entre la influenciadora y la entidad no le dará libertad inmediata o cerrará su caso de manera definitiva sí abre una puerta grande a ser evaluado por la justifica el caso de Epa Colombia.

Este acuerdo sin duda hará que un juez lo tenga en cuenta ante un recurso que presente la defensa de la influenciadora para buscar su liberación o el beneficio de casa por cárcel.

Cabe resaltar que, recientemente se conoció que la influenciadora cambió de abogado, Francisco Bernate Ochoa dejó de representarla.

¿Epa Colombia podrá volver a publicar videos en sus redes sociales?

Dentro de los acuerdos a los que llegó Epa Colombia con TransMilenio quedó en evidencia las actividades pedagógicas que tendrá que cumplir la influenciadora a nivel presencial y digital.

Son actividades pedagógicas que Daneidy hará a través de sus redes sociales y también con su presencia en puntos estratégicos del sistema para incentivar la apropiación y el respeto de nuestros usuarios por el sistema de transporte.

Esta aclaración de TransMilenio en su comunicado, dejó una puerta abierta a que Epa Colombia pueda volver a crear contenido para redes sociales tras haber sido prohibida de hacerlo dentro de su proceso legal años atrás.