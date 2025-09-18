Yina Calderón reaccionó al acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio: hizo especial petición

La noticia del acuerdo entre Transmilenio S.A. y Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia ha provocado múltiples reacciones en redes sociales.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio?

En la jornada del 18 de septiembre TransMilenio anunció a través de un comunicado que había llegado a un acuerdo con la influenciadora Epa Colombia.

Firmamos acuerdo conciliatorio con ‘Epa Colombia’. Informamos que suscribimos un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos.

Esta noticia tiene felices a los seguidores, amigos y personas cercanas a Daneidy Barrera Rojas, una de ellas la influenciadora Yina Calderón.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió la noticia del acuerdo de Epa con TransMilenio en sus historias de Instagram junto al numeral #Libertadparaepacolombia y una petición al presidente de Colombia.

¿Por qué Yina Calderón no se ha visto con Epa Colombia tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón dejó claro que está al tanto del proceso de su amiga Epa Colombia con quien sostiene una gran amistad de varios años.

Lo curioso es que a pesar de su amistad y cercanía, desde que Yina Calderón de La casa de los famosos Colombia no se ha encontrado con ella en la cárcel.

Yina Calderón mientras estuvo en el reality del Canal RCN no sabía del proceso de su amiga con la justicia y mucho menos que estaba encerrada en prisión.

Sin embargo, tras salir de la competencia y enterarse de lo sucedido con ella, aseguró que haría todo lo posible para visitarla en la cárcel.

Aunque parecía que tenía todo listo, Yina les confesó a sus seguidores que Epa Colombia no pasaba por un buen momento a nivel psicológico y por eso había tomado la decisión de no recibirla por el momento.

Yina Calderón reaccionó a acuerdo de Epa Colombia con TransMilenio. (Foto Canal RCN).

¿Cuándo saldrá Epa Colombia de la cárcel tras acuerdo con TransMilenio?

El acuerdo al que llegó Epa Colombia con TransMilenio la obliga a pagarle $100 millones de pesos a la empresa por los daños a una de sus estaciones en 2019.

Además, también tendrá que cumplir con unos acuerdos y actividades pedagógicas cuando salga de prisión tanto en lugares públicos como en redes sociales.

Sin embargo, hasta el momento este acuerdo está para revisión de los jueces a cargo del caso, por lo que la condena a la influenciadora se mantiene en las mismas condiciones.