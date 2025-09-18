Falcao rompe el silencio: esta es la verdad que lo alejó de Millonarios

Radamel Falcao García es uno de los futbolistas más grandes en la historia del fútbol colombiano, sorprendió recientemente al hablar con sinceridad sobre las dificultades personales que atravesó durante su etapa en Bogotá, cuando jugaba en Millonarios.

Aunque la capital fue testigo de su talento en el campo, detrás de cámaras el delantero samario tuvo que librar una dura batalla con la ansiedad, la presión y la falta de privacidad. Sus confesiones no solo revelan lo complejo de su paso por el fútbol colombiano, sino también el impacto emocional que este dejó en su vida.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Valentina Taguado, Raúl Ocampo y Luis Fernando Hoyos regresarán a MasterChef Celebrity?

¿Cómo afectó la presión en Bogotá a Falcao García?

Falcao explicó que desde su llegada a la ciudad se sintió rodeado por un ambiente de exigencia que lo terminó sobrepasando, entre la presión de los aficionados, la atención mediática y la necesidad de rendir al máximo en cada partido, el delantero comenzó a experimentar episodios de ansiedad.

Contó que hubo noches enteras en las que no podía dormir porque sentía que le faltaba el aire, lo que lo llevó a pedirle incluso a Alberto Gamero, su entrenador en ese entonces, un descanso para recuperarse.

A pesar de considerar que Bogotá es una ciudad maravillosa, admitió que aspectos como el tráfico, la movilidad y las medidas de seguridad dificultaron ampliamente su vida familiar.

No poder salir a un centro comercial, cenar en un restaurante o ir al cine sin ser rodeado por la gente lo hizo sentirse atrapado, esas limitaciones, confesó, fueron un o de los puntos más duros de su estadía en la capital colombiana.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

¿Qué opinión tiene Falcao sobre el fútbol en Colombia?

Más allá de lo emocional, Falcao también habló de las diferencias que encontró en el fútbol colombiano en comparación con Europa, y señaló que el estado de algunos campos de juego es un factor que exige físicamente más de lo normal.

Falcao García volvió a jugar tras más de dos meses. (Foto AFP: Raul ARBOLEDA)

Las canchas en mal estado vuelven más lento el juego y terminan desgastando a los jugadores afectando el rendimiento del equipo en general, además recordó su trayectoria por distintos equipos nacionales e internacionales y no mencionó a Millonarios, o que dejó ver que su paso por el equipo estuvo más marcado por dificultades que por logros.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

¿Cómo recuerda Falcao la lesión que lo dejó fuera del Mundial de 2014?

Uno de los episodios más dolorosos en la vida del “Tigre” fue perderse la Copa del Mundo de Brasil, pues tras una grave lesión en la rodilla izquierda cuando jugaba con el Mónaco, sus sueños de vestir la camiseta de la Selección desaparecieron y aunque Jose Pékerman lo esperó hasta el último minuto, no pudo ser parte del equipo.

Falcao compartió emotivo mensaje y video para hablar de su futuro. (Foto AFP: Raul ARBOLEDA)

Falcao confesó que fue un golpe emocional muy duro y que también fue una experiencia que lo hizo replantearse muchas cosas, especialmente su familia, pues fue justo cuando el nacimiento le dio fuerzas para levantarse y seguir adelante.