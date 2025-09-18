Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes se pronunció ante la desaparición de su exesposo B-King en México

Marcela Reyes se mostró preocupada ante la desaparición de su expareja B-King e hizo petición a sus seguidores: "Urgente".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marcela Reyes habló tras desaparición de B-King
Marcela Reyes pidió ayuda tras desaparición de B-King. (Fotos Canal RCN)

El artista Bayron Sánchez, mejor conocido como B-King, tiene las alarmas encendidas en redes sociales luego que su hermana reportara en la mañana del 18 de septiembre su desaparición.

¿Qué se sabe de la desaparición de B-King, expareja de Marcela Reyes en México?

Stefanía Agudelo, hermana de B-King fue la encargada de reportar la desaparición de su hermano a través de redes sociales en donde pidió ayuda a todos para difundir el mensaje y así lograr encontrarlo.

"Mi hermano está desaparecido. Les pido cadena de oración para que aparezca sano y salvo, por favor".

Según reveló la hermana del artista, el cantante habló con ella el pasado 16 de septiembre cuando le avisó que iba para el gimnasio en compañía de un amigo conocido como Regio Clown.

Hasta el momento ni B-King ni Regio Clown han aparecido y según reportes de las autoridades mexicanas sus paraderos son materia de investigación, hasta el momento se sabe que fueron vistos por última vez en Polanco, San Miguel, en Ciudad de México.

Reportan la desaparición de B-King, exesposo de Marcela Reyes, en México
B-King, exesposo de Marcela Reyes, se encuentra desaparecido según familiares. (Foto Canal RCN).

¿Qué dijo Marcela Reyes tras la desaparición de su expareja B-King?

La desaparición del cantante B-King tienen encendidas las alarmas de todos sus seguidores, amigos y personas cercanas en redes sociales en donde se han divulgado imágenes suyas para ayudar en su búsqueda.

Precisamente, Marcela Reyes, expareja del artista urbano rompió el silencio en las últimas horas y compartió dos mensajes en sus historias en alusión a su desaparición.

La DJ compartió unas fotografías de B-King y un recorte de la prensa en el que se anunciaba su desaparición. Además, la influenciadora etiquetó al presidente de Colombia y les pidió a sus seguidores ayudarla a difundir el mensaje.

Urgente, desaparecido en México. Ayúdanos a difundir masivamente.

¿Por qué se separaron Marcela Reyes y B-King?

Marcela Reyes decidió dejar de un lado sus diferencias con su expareja B-King ante esta compleja situación que atraviesa su familia con su desaparición.

Cabe resaltar que, la DJ y el cantante habían tenido varias diferencias en los últimos meses tras unas declaraciones de Marcela en una entrevista en donde hizo fuertes acusaciones en su contra.

Estas declaraciones iniciaron una lluvia de pullas y mensajes entre ambos en redes sociales, no obstante, ante esta situación la DJ decidió dejar a un lado sus inconvenientes para unirse a su búsqueda.

Desaparece B-King en México, exesposo de la cantante Marcela Reyes
Exesposo de Marcela Reyes, B-King, es reportado por su familia como desaparecido en México. (Foto Canal RCN).
