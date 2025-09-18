Epa Colombia llegó a un acuerdo con TransMilenio: esta es la millonada que tiene que pagar

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia en redes sociales alcanzó un acuerdo con TransMilenio en la jornada del 18 de septiembre, así lo hizo saber la entidad.

¿Cuál fue el acuerdo al que llegaron Epa Colombia y TransMilenio?

La creadora de contenido fue condenada por la Corte Suprema de Justicia a cinco años y tres meses de prisión tras los daños a una estación de TransMilenio el 22 de noviembre de 2019.

El equipo legal de Epa Colombia logró llegar a un acuerdo conciliatorio con TransMilenio tras varios meses de negociaciones en donde la empresa de transporte público exigía una millonaria indemnización.

Firmamos acuerdo conciliatorio con ‘Epa Colombia’. Informamos que suscribimos un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos.

¿Cuánto tendrá que pagarle Epa Colombia a TransMilenio tras acuerdo conciliatorio?

El acuerdo busca garantizar la reparación de los daños ocasionados, valorados en $467 millones de pesos, a través de una fórmula que combina un componente económico, medidas simbólicas y un programa de justicia restaurativa.

Dentro de los compromisos asumidos por Epa Colombia está el pago de $100 millones de pesos en efectivo a favor de TransMilenio.

Además, tendrá que participar en actividades de carácter simbólico, pedagógico y social, sumado a unas excusas públicas y la difusión de videos educativos orientados a promover la cultura ciudadana y cuidado del sistema.

Epa Colombia tendrá que pagar $100 millones de pesos. (Fotos Canal RCN y AFP: GUILLERMO LEGARIA )

¿Cuándo saldrá Epa Colombia de la cárcel tras alcanzar acuerdo con TransMilenio?

TransMilenio aclaró en su comunicado que este acuerdo con Daneidy Barrera no implica directamente en que la influenciadora obtenga su libertad definitiva ya que esto es competencia únicamente de los jueces a cargo del caso de ella.

Por lo tanto, la influenciadora tendrá que seguir cumpliendo lo que resta de su condena desde la Escuela de Carabineros de la Policía en Bogotá.

No obstante, el equipo legal de la influenciadora podrá seguir luchando por obtener el beneficio de casa por carcel para Daneidy Barrera tras este acuerdo conciliatorio con TransMilenio.