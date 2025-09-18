Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel rompe el silencio y revela lo que realmente pasó con su salud en EE. UU.

Jessica Cediel aclaró los rumores tras su hospitalización en EE. UU., revelando detalles de salud y una reflexión sobre priorizar la vida.

Sharik Guzmán
Jessica Cediel tras hospitalización
Jessica Cediel ya está de nuevo en su casa/AFP: Rodrigo Varela

Durante varios días, los seguidores de Jessica Cediel estuvieron atentos al ver las imágenes de la presentadora y modelo desde una clínica en Estados Unidos.

Aunque siempre se ha caracterizado por mantener informada a su audiencia a través de las redes sociales, esta vez el misterio sobre su salud generó incertidumbre y preocupación. Finalmente, la modelo rompió el silencio y reveló detalles de lo que atravesó, dejando un mensaje de aprendizaje y reflexión

¿Qué ocurrió con el estado de salud de Jessica Cediel?

La alarma comenzó cuando compartió una fotografía desde la cama de un hospital, con una bata azul y una manilla en el brazo, solo se limitó a decir que estaba en manos de Dios y que pronto daría más noticias.

 

Pasaron algunos días y volvió a aparecer con imágenes en las que se le veía canalizada y recibiendo medicamentos, sus palabras fueron breves pero contundentes y de inmediato las especulaciones comenzaron a crecer, y aunque ella aclaró que había atravesado por una serie de exámenes médicos y que, tras varias pruebas finalmente había recibido un diagnóstico.

Sin embargo, decidió no dar detalles específicos y prometió contar toda la historia cuando se sintiera lista.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Jessica Cediel?

El apoyo en redes sociales no tardó en llegar, miles de mensajes llenaron sus publicaciones, donde sus fanáticos resaltaron la fortaleza que siempre ha mostrado y le desearon pronta recuperación.

Essica Cediel asiste a los Premios de la Música Latinoamericana 2019 en el Dolby Theatre.
Jessica Cediel reveló la razón por la que está alejada de las pantallas. Foto | Frazer Harrison.

E incluso algunos expresaron sorpresa al enterarse de que era la primera vez que Jessica Cediel enfrentaba una hospitalización en su vida, además, recordaron que en el pasado ha enfrentado otras dificultades derivadas a su salud, como fue el caso del 2009 año en el que un procedimiento estético afectó considerablemente su estado de salud.

¿Qué reflexión dejó Jessica Cediel sobre este episodio?

La presentadora explicó que todo inició como un brote en su rostro y que parecía insignificante, sin embargo, terminó descompensando su organismo a tal punto de necesitar atención hospitalaria.

Jessica Cediel asiste a los Premios Juventud 2024.
Jessica Cediel encendió las alarmas al confirmar que no pasa por un buen momento en su salud. Foto | Gladys Vega.

Confesó además que este episodio la obligó a detener compromisos laborales y poner en pausa varios proyectos, algo que nunca había hecho y aseguró que ahora entiende la importancia de priorizar la salud y de valorar realmente lo esencial.

