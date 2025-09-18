Bad Bunny es demandando por anciano de 84 años que le prestó su "casita", ¿cuánto pide y por qué?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido artísticamente como Bad Bunny, fue demandado por seis millones de dólares, por Román Carrasco, de 84 años, propietario de la vivienda utilizada para grabar el video musical de su álbum “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria sorprendió con mensaje sobre demanda de alimentos tras escándalo amoroso

Según Carrasco, su casa fue usada de manera desmedida por el artista que hasta una réplica exacta de la propiedad hizo en su concierto la residencia en “El Choli” en Puerto Rico sin ninguna clase compensación.

Además, el propietario de “La casita”, asegura que fue engañado para firmar contratos comerciales ya que no sabe leer ni escribir, y que recibió muy poco dinero por parte del equipo del artista, alrededor de 2.400 dólares nada más.

Bad Bunny enfrenta problemas legales por uso indebido de imagen (Foto del Canal RCN)

En la demanda, Ramón alega que ha perdido incluso la tranquilidad, ya que cientos de personas invaden su propiedad para tomarse una fotografía en “La casita” que se ha convertido en un atractivo turístico del que tampoco recibe dinero.

El demandante solicita 5 millones de dólares por ganancias generadas y 1 millón adicional por daños y perjuicios.

¿Cuántos conciertos lleva la Residencia de Bad Bunny en Puerto Rico?

La residencia de Bad Bunny comenzó el 11 de julio de 2025 y se extenderá hasta el 20 de septiembre con un último show que será transmitido por una plataforma de streaming, completando así 30 conciertos y generando más de 200 millones de dólares a la economía puertorriqueña.

Artículos relacionados Talento nacional Famoso actor preocupa al revelar que padece de cáncer: ¿de quién se trata?

Los boletos para esta última fecha salieron a la venta este miércoles 17 de septiembre y será exclusiva para residentes de Puerto Rico y se realizará de manera digital.

La residencia de Bad Bunny ha sido un éxito rotundo y ha contado con la presencia de invitados nacionales e internacionales de lujo como Travis Scott y Rauw Alejandro entre otros.

Artículos relacionados Roberto Gómez Bolaños Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

¿Cuál es la discografía de Bad Bunny?

La discografía del cantante de reguetón se compone con 6 álbumes, un EP, veintiséis sencillos como artista principal y alrededor de cincuenta y siete sencillos como artista invitado.

X 100Pre , lanzado el 23 de diciembre de 2018.

, lanzado el YHLQMDLG , estrenado el 29 de febrero de 2020.

, estrenado el Las Que No Iban a salir, cuya fecha de lanzamiento fue el 10 de mayo de 2020

cuya fecha de lanzamiento fue el El Último Tour Del Mundo salió en el 2020 pero el 27 de noviembre.

salió en el 2020 pero el Un Verano Sin Ti sacado al mercado el 6 de mayo de 2022.

sacado al mercado el Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana vio la luz el 13 de octubre de 2023

vio la luz el Su último álbum es Debí Tirar Más Fotos lanzado el 5 de enero de este año.

Todos sus álbumes han alcanzado el No. 1 en la lista Billboard Top Latin Albums. (Foto del Canal RCN)

Todos sus álbumes han alcanzado el No. 1 en la lista Billboard Top Latin Albums. YHLQMDLG es, al día de hoy, el álbum que más tiempo ha permanecido en el No. 1 de la lista de Top Latin Albums, con 70 semanas en ese puesto. Por otra parte, El Último Tour del Mundo hizo historia al convertirse en el primer álbum íntegramente en español en alcanzar el No. 1 en el Billboard 200.