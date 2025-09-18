Así lucía Graciela, la primera esposa de Chespirito, cuando aún estaban casados ¡Imágenes inéditas!

La productora y guionista Paulina Gómez Fernández no dejó pasar la fecha de los cumpleaños de su madre Graciela Fernández homenajeándola y recordándola con un video donde recopila múltiples momentos a lo largo de su vida.

El video que ha generado miles de reacciones por parte de los internautas, debido a que el video contiene imágenes inéditas de Graciela en su juventud y compartiendo varios espacios con sus seres queridos, incluso hay una toma de Graciela dándose un tierno beso con ‘Chespirito’.

“¡Tu sonrisa sigue apareciendo! Un día como hoy nacieron todas las flores”. Expresó Paulina Gómez en su publicación.

Las imágenes están acompañadas de música ranchera de celebración y de un mensaje muy emocionante donde Paulina le expresa a su madre lo mucho que la extraña y la recuerda, sobre todo los 17 de septiembre, día de su cumpleaños.

“TE AMO, SIEMPRE. ¡Cómo me gustaría abrazarte una vez más! #Graciela 17 de septiembre”.

Muchos de los seguidores de la serie “Chespirito: sin querer, queriendo” de todo el mundo, se expresaron en los comentarios de la publicación para felicitar a Graciela en el más allá y para darle apoyo a Paulina Gómez en una fecha tan linda como triste.

¿A qué se dedica la hija de ‘Chespirito’ Paulina Gómez Fernández?

Paulina Gómez Fernández, nacida en 1963, en Ciudad de México, es uno de los seis hijos del icónico comediante Roberto Gómez Bolaños y su primera esposa, Graciela Fernández.

A pesar de la gran influencia artística de su padre, Paulina se ha forjado su propio camino en el mundo de la televisión y el espectáculo. Debutó como actriz en la telenovela “Milagro y Magia”, una producción que realizo en compañía con su padre y Florinda Meza. Además, tuvo participaciones en el Chavo del 8 y varios sketches de Chespirito.

Roberto Gómez Bolaños aparece en el video publicado por su hija Paulina Gómez (Foto Canal RCN)

Actualmente, Paulina Gómez Fernández, es parte esencial de la bioserie que retrata la vida de su padre Roberto Gómez Bolaños, como productora creativa y guionista, para hacer que la serie sea apegada a la realidad y cuente los aspectos más relevantes de su familia de una manera respetuosa.

¿Quién fue Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito?

Graciela Fernández fue la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños por más de dos décadas y con quien tuvo seis hijos. Roberto Gómez Bolaños conoció a Graciela Fernández cuando él tenía 22 años y ella 15 años y estuvieron casados hasta 1989, año en el que se divorciaron por las infidelidades del actor y su trabajo en la televisión.

Luego de su separación, Graciela Fernández mantuvo un perfil bajo alejada de las cámaras y reflectores, mientras ‘Chespirito’ se consolidaba como una de las figuras más trascendentes del entretenimiento latinoamericano.

Finalmente, Graciela Fernández falleció el 29 de agosto de 2013, a los 84 años, un año antes que Chespirito. Se sabe poco sobre su muerte ya que sus hijos lo mantuvieron en privado.