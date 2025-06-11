Jessi Uribe expresó su gran temor en el día del nacimiento de su hija, Emilia

Poco después de estrenar su nuevo sencillo llamado Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara decidieron realizar un en vivo por medio de la red social Instagram para charlar con sus seguidores sobre qué opinaban de este lanzamiento. Sin embargo, una inesperada confesión del cantante causó ternura entre los internautas.

¿Cuál es el temor de Jessi Uribe en el nacimiento de su hija Emilia?

Vale la pena destacar que Emilia, la canción de Jessi Uribe y Paola Jara en honor a su primera hija juntos, habla de cómo han vividos esta experiencia, teniendo en cuenta que el cantante ya es padre de cuatro niños, mientras que la artista será madre primeriza.

Paola Jara y Jessi Uribe le cantan a su hija Emilia en su nuevo lanzamiento musical. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

En medio del en vivo realizado por medio de la cuenta oficial de Instagram de Paola Jara, en el que acumula una gran cantidad de seguidores, la pareja de cantantes habló sobre el nacimiento de su hija, en medio de su charla sobre la canción que lleva por nombre el mismo de la pequeña, Emilia.

Allí se tocó el tema sobre el día del parto y si finalmente Jessi Uribe ingresaría junto a Paola Jara para ver nacer a su quinta hija, pero más allá de esto, la confesión del cantante sobre un gran temor se llevó toda la atención.

¿Paola Jara reveló la fecha del nacimiento de su hija? Esto fue lo que emocionó a sus fans. (Foto Buen día, Colombia).

Y es que según comentó Jessi, para él no era difícil ver cómo su hija nacía, sino que temía que en ese preciso momento él se desmayara.

"Yo entraría, lo que pasa es que me da susto que me dé el babeado, y yo por allá desmayado. No me da susto la s4ngr3, yo soy malo para los sonidos"

¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido en reserva la fecha exacta del nacimiento de su hija Emilia, el cantante reveló en entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen día Colombia, semanas atrás, que la bebé llegaría a este mundo a mediados de noviembre, por lo que pronto sus seguidores recibirán la emocionante noticia.

Por lo pronto, Paola Jara expresó sentirse tranquila en sus últimas semanas de gestación para que su parto sea lo más llevadero posible.