Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe expresó su gran temor en el día del nacimiento de su hija, Emilia

Jessi Uribe confesó el gran temor que lo invade mientras cuenta los días para el nacimiento de su hija, Emilia.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe reveló qué es lo que más teme con la llegada de su hija Emilia
Jessi Uribe confesó el gran temor que siente ante la llegada de su hija Emilia. (Foto Canal RCN).

Poco después de estrenar su nuevo sencillo llamado Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara decidieron realizar un en vivo por medio de la red social Instagram para charlar con sus seguidores sobre qué opinaban de este lanzamiento. Sin embargo, una inesperada confesión del cantante causó ternura entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Cuál es el temor de Jessi Uribe en el nacimiento de su hija Emilia?

Vale la pena destacar que Emilia, la canción de Jessi Uribe y Paola Jara en honor a su primera hija juntos, habla de cómo han vividos esta experiencia, teniendo en cuenta que el cantante ya es padre de cuatro niños, mientras que la artista será madre primeriza.

Paola Jara y Jessi Uribe presentan “Emilia”, su canción más personal y familiar
Paola Jara y Jessi Uribe le cantan a su hija Emilia en su nuevo lanzamiento musical. (Foto AFP: Gladys Vega | Canal RCN).

En medio del en vivo realizado por medio de la cuenta oficial de Instagram de Paola Jara, en el que acumula una gran cantidad de seguidores, la pareja de cantantes habló sobre el nacimiento de su hija, en medio de su charla sobre la canción que lleva por nombre el mismo de la pequeña, Emilia.

Artículos relacionados

Allí se tocó el tema sobre el día del parto y si finalmente Jessi Uribe ingresaría junto a Paola Jara para ver nacer a su quinta hija, pero más allá de esto, la confesión del cantante sobre un gran temor se llevó toda la atención.

Paola Jara dio una pista sobre la llegada de su hija y los fans no tardaron en reaccionar
¿Paola Jara reveló la fecha del nacimiento de su hija? Esto fue lo que emocionó a sus fans. (Foto Buen día, Colombia).

Y es que según comentó Jessi, para él no era difícil ver cómo su hija nacía, sino que temía que en ese preciso momento él se desmayara.

"Yo entraría, lo que pasa es que me da susto que me dé el babeado, y yo por allá desmayado. No me da susto la s4ngr3, yo soy malo para los sonidos"

¿Cuándo nacerá Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Aunque Paola Jara y Jessi Uribe han mantenido en reserva la fecha exacta del nacimiento de su hija Emilia, el cantante reveló en entrevista con el programa matutino del Canal RCN Buen día Colombia, semanas atrás, que la bebé llegaría a este mundo a mediados de noviembre, por lo que pronto sus seguidores recibirán la emocionante noticia.

Artículos relacionados

Por lo pronto, Paola Jara expresó sentirse tranquila en sus últimas semanas de gestación para que su parto sea lo más llevadero posible.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Karina García genera revuelo al imitar el acento dominicano. Karina García

Karina García sorprende al imitar el acento dominicano y demuestra otro talento oculto en el reality

Karina García imitó el acento dominicano en redes sociales y reafirmó que su team es el más fuerte del reality.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo