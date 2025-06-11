Yina Calderón recibió llamada de sus hermanas en La mansión de Luinny: hablaron de La Toxi Costeña

Yina Calderón tuvo un contacto directo con sus hermanas Juliana y Claudia Calderón luego de que, durante una dinámica en La mansión de Luinny, se le presentara la oportunidad de hacerlo. Aunque el momento fue tenso, lograron aclarar la situación que actualmente involucra a La Toxi Costeña.

¿Cómo fue la llamada de Yina y sus hermanas en La mansión de Luinny?

Durante una reciente dinámica en el reality dominicano La mansión de Luinny, la polémica influenciadora colombiana Yina Calderón tuvo la oportunidad de comunicarse directamente con sus hermanas.

Yina Calderón se siente confundida por la situación de la Toxi Costeña y su exmánager. (Foto Canal RCN)

Aunque el tiempo era limitado, solo contaban con un minuto para hablar, Yina logró obtener información importante del exterior, entre ella, la situación que involucraba a La Toxi Costeña.

Recordemos que días atrás Calderón había recibido mensajes de su fandom a través del súper chat, donde le advertían que La Toxi Costeña supuestamente estaba hablando mal de ella y en conflicto con sus hermanas. Sin embargo, durante la llamada que sostuvo este jueves 6 de noviembre, este asunto quedó aclarado.

Yina Calderón reacciona al enterarse del enfrentamiento entre la Toxi Costeña y su exmánager. (Foto Canal RCN)

Juliana y Claudia Calderón le aseguraron que todo lo que había escuchado era completamente falso y que no debía prestar atención a los comentarios que circularan por el súper chat. Yina recibió la noticia con entusiasmo y decidió dejar el tema atrás para enfocarse nuevamente en lo que sucede dentro del reality.

¿Qué otra información recibió Yina Calderón de sus hermanas?

Vale la pena aclarar que Calderón podía recibir información del exterior sobre cómo estaba siendo percibida por el público, por lo que no dudó en preguntarle a sus hermanas al respecto. Ante esto, Juliana y Claudia le aseguraron que todo lo estaba haciendo muy bien y que el programa era tendencia la mayor parte del tiempo.

Sin embargo, las jóvenes Calderón le pidieron que dejara las bebidas alcohólicas a un lado, debido a que la forma en la que actuaba bajo estos efectos no la favorecían del todo. Así mismo, la aconsejaron sobre a quién debía acercarse para hacer alianzas y de quien debía alejarse.

De esta manera, Yina logró tener un panorama más abierto sobre lo que sucedía en su entorno actual para lograr establecer una estrategia y evitar ser eliminada del reality.